Trickbetrüger mit neuer Ramsch-Masche in Essen erfolgreich

Essen. Ein Trickbetrüger hat in Essen-Werden mit einer neuen Überrumpelungs-Taktik eine 82-Jährige bestohlen. Er hatte eine Kiste mit Ramsch dabei.

Mit einer neuen Ramsch-Masche war am Montag ein unbekannter Trickbetrüger in Essen-Werden erfolgreich. Er klingelte an der Tür einer 82-Jährigen an der Dückerstraße, berichtet die Polizei am Donnerstag. Er begrüßte sein Opfer mit den Worten: „Meine Frau lässt grüßen und will, dass ich ein Geschenk übergebe!“ In den Händen hatte er ein Paket Paket voller Sachen. Die Polizei berichtet: „Wahrscheinlich handelte es sich hierbei nur um Ramsch.“ Im Wohnzimmer zeigte er der Frau die Sachen. In einem unbeobachteten Moment hat der Trickbetrüger vermutlich eine Schmuckschatulle an sich gerissen und verschwand.

Trickbetrüger in Essen-Werden ist zwischen 35 und 40 Jahre alt

Der Flüchtige soll zwischen 35 und 40 Jahren alt und ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat mittelblonde Haare und ist vermutlich Osteuropäer. Bekleidet war er mit einer flachen, oliv-grünen Kappe und einem langärmeligen Pullover.

Hinweise an 0201-8290.

