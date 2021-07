Trickbetrüger legen Essenerin herein und erbeuten viel Geld

Trickbetrüger legten eine 80-Jährige in Essen-Altenessen herein.

Essen. Mit dem Enkeltrick haben Kriminelle eine 80-Jährige in Altenessen um viel Geld gebracht. Die Polizei hofft auf Hinweise auf einen Abholer.

Mit dem sogenannten Enkeltrick haben unbekannte Betrüger eine 80 Jahre alte Seniorin in Essen-Altenessen hereingelegt. Wie die Polizei am Montag berichtete, erbeuteten die Unbekannten eine „hohe Geldsumme“.

Am Donnerstag hatte die ältere Dame gegen 15.30 Uhr einen Anruf von ihrer angeblichen Enkelin erhalten. Die Frau am anderen Ende der Leitung behauptete, sie sei in einen Verkehrsunfall verwickelt und benötige schnell Geld, da sie für den entstandenen Schaden an einem hochpreisigen Auto in Vorkasse treten müsse, bis die Versicherung zahle. Am Nachmittag werde ein Bekannter das Geld abholen.

Das Geld in zwei schwarze Ledertaschen gepackt

Die Seniorin packte das Bargeld in zwei schwarze Ledertaschen und übergab sie gegen 17.15 Uhr einem Unbekannten an der Haustür. Der Mann steckte die Beute in eine Umhängetasche und machte sich zu Fuß aus dem Staub. Erst am nächsten Tag erfuhr die 80-jährige von ihrem Sohn, dass es den Unfall nie gegeben hat.

Der Geldabholer war etwa 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, dunkle Haare, dunkle Augen und trug dunkle Kleidung.

Wer am Donnerstagnachmittag verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Gladbecker Straße/Vogelheimer Straße gemacht hat, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

