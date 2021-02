Trickbetrüger erbeuten wertvollen Schmuck in Essen-Bredeney

Senioren sind eine beliebte Zielgruppe für Trickbetrüger. In Essen waren jetzt falsche Telekom-Mitarbeiter am Werk. Sie erbeuteten wertvollen Schmuck.

Sie geben sich als Wasserwerker, Stromableser oder Telekom-Mitarbeiter aus. Trickbetrüger haben es besonders auf arglose Senioren abgesehen. Die Essener Polizei meldet einen aktuellen Fall aus Bredeney.

Zwei unbekannte Männer hätten am Mittwoch (24. Februar) gegen 11.45 Uhr an der Tür eines älteren Ehepaares geklingelt. Als der 81-jährige Bewohner ihnen öffnete, gaben sich die Männer als Mitarbeiter der Telekom aus. Angeblich müssten sie die Stromanschlüsse überprüfen. Dafür gingen sie zunächst mit dem 81-Jährigen in den Keller und anschließend in die Wohnung. Während einer der Unbekannten den Senior ablenkte, verschwand der andere im Schlafzimmer.

Als die 76 Jahre alte Ehefrau die Wohnung betritt, werden die Trickbetrüger nervös

Als der Komplize das Schlafzimmer wieder verließ, betrat die Ehefrau (76) zufälligerweise die Wohnung. Das habe die Trickbetrüger sichtlich nervös gemacht, vermutet die Polizei. Denn kurz darauf hätten sie die Wohnung verlassen. Leider sei das Ehepaar erst in diesem Augenblick misstrauisch geworden. Beim Betreten des Schlafzimmers bemerkten sie den Verlust wertvoller Schmuckstücke.

Beide Trickbetrüger waren nach Polizeiangaben etwa 25 bis 35 Jahre alt und circa 185 bis 190 cm groß. Sie waren dunkel gekleidet und hatten kurze schwarze Haare. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich Bredeneyer Straße/Wolfsbachweg bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

