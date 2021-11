Trickbetrüger erbeuten in Essen Schmuck und Bargeld

Auf diesem gestellten Foto öffnet eine Seniorin Unbekannten die Wohnungstür. Am Montag ist es tatsächlich so passiert. Die Trickbetrüger entwendeten Schmuck und Bargeld.

Essen. Die Opfer sind Seniorinnen in Essen: Ganoven dringen unter falschem Vorwand in ihre Wohnungen ein. Polizei Essen meldet drei aktuelle Fälle.

Schon wieder haben Trickbetrüger ältere Essener um Schmuck und Bargeld geprellt. Die Polizei hat am Dienstag drei aktuelle Fälle gemeldet. Die Taten geschahen am Samstag, 6. November, sowie am Montag, 8. November. Tatorte sind die Stadtteile Kray und Südostviertel.

In Kray gaben sich am Samstagnachmittag Unbekannte als Wasserwerker aus. Sie klingelten an der Tür einer Seniorin, die zwischen Krayer Straße und Brunhildenstraße wohnt. Die Männer erklärten, es gebe einen Wasserschaden, und jetzt müssten die Leitungen überprüft werden. Einer tat Männer tat tatsächlich so, als kontrolliere er die Leitungen, der zweite suchte unbemerkt nach Beute - und wurde fündig: Erst als die Unbekannten verschwunden waren, stellte die Seniorin fest, dass die Eindringlinge mit Schmuck entkommen waren. Einer der Täter ist etwa 28 bis 35 Jahre alt und ungefähr 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hat kurze, schwarze Haare und braune Augen. Er soll eine dicke Statur haben und vermutlich Südländer sein.

Die zweite Tat vollzog sich am Montag gegen 10.45 Uhr. Schauplatz ist die Straße Auf der Litten im Südostviertel, die Betrüger, die dort zugange waren, gaben sich als Dachrinnen-Reiniger aus. Um eine Leiter zu holen, ging die Seniorin mit einem der Männer in den Keller. Als die ältere Dame mit dem Unbekannten und der Leiter zurückkam, hatte es der andere Unbekannte recht eilig, sich zu verabschieden. Erst am Abend bemerkte die Frau, dass ihr Schmuck gestohlen worden war.

Sie beschrieb die beiden Männer als etwa 45 bis 50 Jahre alt. Einer von ihnen hatte dunkle Haare, trug ein blau-weißes Hemd und wirkte südländisch auf die Seniorin.

Angeblich wollen die Männer den Wasserdruck kontrollieren – später fehlt Geld

Der dritte Trickbetrug: Tatort ist die Spichernstraße im Südostviertel. Dort wurde eine Seniorin von drei Unbekannten angesprochen: Man müsse im Haus den Wasserdruck kontrollieren. Arglos habe die Frau die Männer in ihre Wohnung gelassen, berichtet die Polizei. Dort schauten sich die Männer vorgeblich den Boiler an.

Erst als die Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die Seniorin fest, dass ihr Bargeld fehlte.

Sie konnte einen der mutmaßlichen Täter als etwa 50 bis 60 Jahre alt und bei normaler Statur circa 1,70 Meter groß beschreiben. Der Mann soll ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild haben und dunkelblaue Kleidung, eine Schirmmütze, eine OP-Maske und Bluetooth-Kopfhörer getragen haben.

Zeugen in allen Fällen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0201 / 8290 zu melden.

