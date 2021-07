Trickbetrüger bringen Seniorin in Essen ums Ersparte

Essen-Bedingrade. Eine Seniorin (78) glaubte, ihre Tochter sei in Not. Dabei war es eine miese Masche von Trickbetrügern. Die erbeuteten so das Ersparte.

Trickbetrüger haben die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft einer Seniorin (78) in Bedingrade ausgenutzt und laut Polizei am Donnerstagabend eine große Summe Bargeld erbeutet.

Gegen 9.30 Uhr klingelte das Telefon der Seniorin zum ersten Mal – am anderen Ende der Leitung vermeintlich ihre Tochter. Diese gab an, dass sie sich im Krankenhaus befinde und in Schwierigkeiten sei. Deshalb benötige sie dringend und kurzfristig 40.000 Euro. Das Geld werde sie der „Mutter“ in Kürze zurückzahlen.

Die gutgläubige Seniorin hatte keinen Zweifel, es mit ihrer echten Tochter zu tun zu haben und beeilte sich, ihre Ersparnisse zusammenzusuchen und Geld vom Konto abzuheben. Währenddessen klingelte das Telefon der 78-Jährigen mehrfach. Immer wieder fragte die Anruferin nach dem aktuellen Stand der Dinge und baute gezielt Druck auf, um der Seniorin erst gar keine Gelegenheit zu geben, über die Situation nachzudenken.

Am späten Abend meldete sich schließlich gegen 231.30 Uhr ein Unbekannter, der das Geld abholen und der „Tochter“ übergeben wolle. Ihm überreichte die Seniorin ihre Ersparnisse draußen vor der Haustür. Erst einen Tag später, als die echte Tochter sich telefonisch meldete, bemerkte die Seniorin ihren Irrtum.

Tipps der Polizei, um nicht auf Trickbetrug hereinzufallen

Der unbekannte Trickbetrüger, der das Geld entgegennahm, wird folgendermaßenbeschrieben: 30-35 Jahre alt, ca. 160 cm groß, er trug ein beigefarbenes Oberteil, eine Brille und eine helle Mütze. Unterwegs war er mit einem hellen Auto und sprach Deutsch mit Akzent.

Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, den bittet die Polizei, sich zu melden unter: 0201/829-0.

Zudem rät die Polizei, grundsätzlich misstrauisch zu sein, wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordert: Betroffene sollten das mit Familienangehörigen oder anderen nahe stehende Personen besprechen. Sie sollten bei ihrer Tochter, ihrem Sohn/Enkel/Neffen oder der Nichte anrufen und sich vergewissern, ob diese tatsächlich Geld benötigt.

Niemand sollte Auskunft über familiären oder finanzielle Verhältnisse geben oder sich zeitlich oder emotional unter Druck setzen lassen. Geld oder Wertgegenstände sollten niemals an unbekannte Personen übergeben werden, auch dann nicht, wenn diese angeblich im Auftrag von Verwandten/Bekannten handeln.

Im Zweifel sollten Betroffene die Polizei anrufen: 110.

