Trickbetrüger bringen Essener Ehepaar um sechsstellige Werte

Falsche Polizisten legten ein Ehepaar in Essen-Bredeney herein.

Essen. Eine kriminelle Bande setzte Bredeneyer Senioren massiv unter Druck. Das Paar legte seine Ersparnisse in einer Tasche auf seinem Grundstück ab.

Falsche Polizisten und ein angeblicher Staatsanwalt haben bei einem älteren Ehepaar in Essen-Bredeney Beute im Wert einer sechsstelligen Summe gemacht. Die Polizei hofft auf Hinweise auf die Trickbetrüger, die sich am Donnerstag in den Straßen Weg zur Platte, Wolfsbachweg und Meckenstocker Weg bewegt haben könnten, nachdem sie die Senioren über Stunden am Telefon unter Druck gesetzt hatten.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, gaben sich die Kriminellen am Telefon einmal mehr als Polizisten und Kriminalbeamte aus und machten ihren Opfern Angst. Angeblich stünden sie im Fokus von Einbrecherin und Räubern. Die hätten auch noch Komplizen, die in der Bank der Opfer arbeiten würden. Das Paar müsse seine Werte schützen.

Die geschockten Senioren holten ihre Ersparnisse in ihrer Bank ab

Entsprechend geschockt und verunsichert holten die Geschädigten am Vormittag ihre Ersparnisse an ihrer Bank an der Bredeneyer Straße ab und folgten damit den absurden Anweisungen der Betrüger. Auch ein (falscher) Staatsanwalt schüchterte das ältere Ehepaar zusätzlich telefonisch ein, lobte sie aber zugleich wegen der „guten Zusammenarbeit“ mit den Kriminalbeamten.

Ständig mit Telefonaten und von Aufgaben überfordert legten die Senioren schließlich Goldmünzen und ein Dutzend Briefumschläge mit Bargeld in eine schwarze Ledertasche. In den einzelnen Umschlägen befanden sich bis zu fünfstellige Geldbeträge, gestückelt in 100, 200 und 500 Euro-Scheinen sowie ausländische Währung.

Mitglieder der Bande holten die abgelegte Tasche gegen 14.35 Uhr am Grundstück des Paares ab. Es scheint sicher, dass die noch unbekannten Kriminellen während der Telefonate ihre Opfer, die Straßen und auch die Bankfiliale in Bredeney beobachteten. Die Beamten der Ermittlungsgruppe „EG Call Center“ bitten deshalb dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wem durch Überwachungskameras oder durch persönliche Beobachtungen verdächtige Personen oder Fahrzeuge erinnerlich sind, wird gebeten, sich bei der Polizei Essen unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]