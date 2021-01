Kriminalität Trickbetrüger (31) aus Essen erwischt - Mann sitzt in Haft

Essen. Die Polizei Bonn hat einen mutmaßlichen Kriminellen aus Essen festgenommen. Der Mann tappte als Geldabholer für falsche Polizisten in die Falle.

Die Polizei in Bonn hat einen mutmaßlichen Trickbetrüger aus Essen festnehmen können. Der 31-Jährige sitzt bereits in Untersuchungshaft. Seine Wohnung wurde durchsucht. Die Ermittler stellten Mobiltelefone sicher.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, trat der Mann am Montag als Geldabholer auf, nachdem Kriminelle eine 64-Jährige in Bad Honnef angerufen und sich als Polizisten ausgegeben hatten. Die Frau durchschaute den Betrugsversuch sofort und verständigte die richtige Polizei, die sofort Kriminalbeamte nach Bad Honnef entsandte.

Ein gewisser Herr Naumann versuchte die Seniorin davon zu überzeugen, dass ihre Wertsachen wie Bargeld und Schmuck gefälscht seien und ein Kollege sie später abholen würde. Die Frau spielte das Spiel zum Schein mit.

Gegen Abend erschien dann der angekündigte Abholer. Ihn erwarteten aber kein Bargeld oder Schmuck, sondern "richtige" Polizeibeamte. Der behördenbekannte Essener wurde wenig später einem Haftrichter vorgeführt.

