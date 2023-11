„Tribute von Panem“: Hollywood kommt in die Lichtburg Essen

Eine Szene aus „Die Tribute von Panem: The Ballad Of Songbirds And Snakes“ : „West Side Story“-Star Rachel Zegler spielt diesmal die weibliche Hauptrolle.

Essen. „Tribute von Panem“: Fünfter Teil der Kino-Saga hat in Essen Premiere. Ein Teil der Großproduktion wurde auch im Ruhrgebiet gedreht.

Darauf haben sich Kinofans seit langem gefreut: Die „Tribute von Panem“ kehren auf die große Kino-Leinwand zurück. Am Montag, 6. November, 19 Uhr, hat „The Ballad of Songbirds and Snakes“ (Das Lied von Vogel und Schlange) in der Essener Lichtburg Premiere. Zehn Tage vor dem offiziellen Start der weltberühmten Saga können Fans den fünften Tal der Science-Fiction-Reihe bereits in Essen erleben. Allerdings handelt es sich diesmal nicht um eine Fortsetzung der Geschichte über die berühmt-berüchtigten „Hungerspiele“. Der Film von Regisseur Francis Lawrence ist ein sogenanntes Prequel, erzählt also die Vorgeschichte.

Lesen Sie auch:

Kinofans könnten einige Kulissen dabei bekannt vorkommen. Ein Teil des Filmes ist nämlich auch im Landschaftspark Duisburg-Nord entstanden. Abgeschottet von der Außenwelt wurden Szenen der aufwendigen Produktion um Lionsgate und Leonine Studios im August 2022 vor dem Hintergrund des ehemaligen Hüttenwerks gedreht. Auch die Henrichshütte in Hattingen verwandelte sich in eine Filmkulisse.

Komparsen auf dem Weg zum Filmdreh von „Die Tribute von Panem“ auf dem Gelände der Henrichshütte in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Publikumslieblinge wie Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen oder Liam Hemsworth als Gale Hawthorne sind diesmal nicht dabei. Die Geschichte spielt sechs Jahrzehnte vor ihrer Zeit. Im Mittelpunkt der Handlung stehen stattdessen Coriolanus Snow (gespielt von Tom Blyth), dem späteren Präsidenten von Panem, sowie die Sängerin Lucy Gray Baird (gespielt von West-Side-Story-Star Rachel Zegler), dem weiblichen Tribut aus Distrikt 12. Die Vorlage zum Film liefert wiederum „Die Tribute von Panem“-Autorin Suzanne Collins.

Zur Vorstellung in Essen werden auch einige Mitglieder der Cast erwartet. Zu den angekündigten deutschen Darstellern gehören Dimitri Abold („Beckenrand Sheriff“), Irene Böhm („Babylon Berlin“), Luna Kuse („Himbeeren mit Senf“) und in ihrem Kinodebüt Cooper Dillon und Kjell Brutscheidt.

Tickets (12 Euro) an der Kinokasse und online www.filmspiegel-essen.de

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen