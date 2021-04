Treffen zum 70. Jahrestag der Entlassung wird verschoben

Essen-Borbeck. Ehemalige der Möllhovenschule in Essen-Borbeck stehen noch in regelmäßigem Kontakt und tauschen Erinnerungen aus. Corona verhindert Zusammenkunft.

70 Jahre nach dem Schulabschluss 1951 an der Borbecker Möllhovenschule wollten sich die Ehemaligen eigentlich zum Austausch von Erinnerungen treffen. Doch Corona lässt das nicht zu, so dass der traditionelle Termin am zweiten Freitag nach Ostern ausfallen muss. Das Jubiläumstreffen soll aber nachgeholt werden.

Nach acht Schuljahren an der Möllhovenschule hatte Klassenlehrer Rektor Konrath am 17. März 1951 den Schülern das Abschlusszeugnis überreicht, berichtet Bernd Thülig. Der Schulunterricht sei während des Krieges nicht kontinuierlich gewährleistet gewesen. Schon im Mai 1943 seien die Kinder mit der „Kinderlandverschickung“ in nicht so stark vom Krieg betroffene Gebiete evakuiert worden, um besser durch die Kriegszeit zu kommen.

„Da wir in unterschiedliche Gegenden evakuiert wurden, sind wir auch in verschiedenen Schulen unterrichtet worden. In Dorfschulen bestand die Schule oft nur aus einem Raum, in dem alle Jahrgänge unterrichtet wurden. Dadurch waren wir nicht in allen Fächern auf dem gleichem Wissensstand“, so Thülig. Nach Kriegsende seien sie wieder zurückgekommen und hätten wieder die Möllhovenschule besucht.

Rund 40 Schüler wurden 1951 ins Berufsleben entlassen

Dort fand der Unterricht regelmäßig statt, zuerst in gemischten Jungen- und Mädchenklassen und ab der sechsten Klasse in einer Jungenklasse, berichtet der Ehemalige. Klassenlehrer sei Herr Bongers gewesen und in der Abschlussklasse habe den Unterricht Rektor Konrath übernommen, der dann die rund 40 Schüler in das Berufsleben entlassen habe.

Seit vielen Jahren treffen sich noch Schüler des Abschlussjahres 1951 am zweiten Freitag nach Ostern im „Feldschlößchen“ an der Flurstraße, was in diesem Jahr wegen Corona ausfallen muss, wie schon in 2020. Wenn ein neuer Termin feststehe, werde er bekannt gegeben. Ansprechpartner sind Hans Angenendt, 0201/667580 oder Bernd Thülig, 0201/470820, E-Mail: runner36@t-online.de