Trauer um den Essener Umweltschützer Klaus Scholz

Essen-Schönebeck. Sein Engagement galt dem Umweltschutz und der Pflege bergmännischer Traditionen. Jetzt ist Klaus Scholz im Alter von 80 Jahren gestorben.

Die Natur und vor allem auch das Lebensumfeld im Stadtteil zu erhalten, war dem gelernten Schmied ein wichtiges Anliegen. Insbesondere setzte er sich für den Fortbestand der Siepenlandschaft im Städtedreieck Oberhausen/Mülheim/Essen ein. Der Sozialdemokrat, der der SPD Schönebeck-Bedingrade angehörte, erwarb sich auf diese Weise Anerkennung auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Klaus Scholz, der lange Zeit als Marktmeister für die Stadt Essen arbeitete, schenkte im starken Maße auch der Geschichte des Bergbaus eine besondere Beachtung. Seit seiner Kindheit lebte der Sohn eines Bergmanns in der Kolonie zwischen Schacht-Kronprinz-Straße, Schönebecker Straße und Ardelhütte. Vom Alltag der Menschen, ihren Freuden, aber auch ihrem Leid zeugt das Buch "Man war nie fremd", an dem er als Autor beteiligt war. In dem Band geht es um die Bergarbeitersiedlung, die sich zu einem begehrten Wohnquartier entwickelt, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft gerne leben möchten.

Die Erinnerungen an das schwarze Gold wachhalten, das hatte Klaus Scholz auch im Sinn, wenn er Seniorenheime mit Grubentelefon und -lampe, Abbauhammer und Pannschüppe besuchte. Seine Auftritte erfreuten sich großer Beliebtheit.

Zwischenzeitlich übernahm der Essener auch den Vorsitz des Vereins "Bergbaukolonie Schönebeck", dessen erklärtes Ziel darin besteht, die bergmännische Kultur zu hegen und zu pflegen. Der Tradition folgend wurde er auch Mitglied des Duos "Schönebecker Herzbuben", das über Essen hinaus bekannt war.

