Tram-Fahrgäste überfahren: 12 verletzt, drei in Lebensgefahr

Essen. Eine 81-Jährige fuhr in Essen in eine Menschengruppe, die gerade eine Straßenbahn verließ. Anwohner berichten von schrecklichen Szenen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwölf teils lebensgefährlich Verletzten ist es am späten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in Frohnhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Menschen von einer 81-jährigen BMW-Fahrerin angefahren, als sie an der Haltestelle Gervinusplatz in Essen-Frohnhausen die Straßenbahn 109 verließen. „Beim Eintreffen sah es aus wie auf einem Schlachtfeld“, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst. „So etwas habe ich noch nicht gesehen.“

Die Kreuzung Berliner Straße/Frohnhauser Straße. Hier geschah das schwere Unglück. Foto: Justin Brosch

Am frühen Abend gab die Polizei weitere Details zu den Verletzten bekannt. Demnach wurden drei Menschen lebensgefährlich verletzt, vier gelten als schwer verletzt, fünf kamen mit leichten Verletzungen davon. „Bis auf einen Leichtverletzten wurden alle in umliegende Krankenhäuser gebracht“, so Wickhorst.

Warum die 81-Jährige die aussteigenden Fahrgäste überfuhr, ist noch vollkommen unklar

Wie es zu dem Unfall kam, war auch am Abend noch vollkommen unklar. Die Seniorin, die den BMW X1 fuhr, gehört selbst zu den Leichtverletzten und ist nach Angaben der Polizei derzeit nicht vernehmungsfähig. Ob es ein Fehler der Ampelschaltung war oder die Fahrerin plötzlich gesundheitliche Probleme bekam oder ein anderer Grund vorliegt, sei noch nicht zu ermitteln, so Wickhorst.

Der Unglückswagen, ein BMW X1, kam erst rund 70 Meter hinter dem Unfallort zum Stehen. Foto: Justin Brosch

Klar scheint zu sein, dass das Auto vom Typ SUV mit relativ hoher Geschwindigkeit in die Menschen fuhr, die gerade die Straßenbahn verließen, die in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. „Die Tatsache, dass die Verletzten verteilt auf der Kreuzung lagen und Schuhe und Taschen verstreut wurden, lässt darauf schließen“, so Wickhorst.

Auch die Schwere der Verletzungen spreche für ein nicht geringes Tempo. Zeugen berichteten, der Wagen sei ungebremst auf die aussteigenden Fahrgäste geprallt, die Menschen seien „wie Puppen durch die Luft geschleudert“ worden.

Polizei und Feuerwehr loben Passanten: Jeder Verletzte hatte jemanden, der ihm half

Lobend erwähnte der Polizeisprecher, dass beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits viele Passanten den Verletzten geholfen und erste Hilfe geleistet hatten. „Sonst erleben wir schon mal, dass erst einmal mit dem Handy Fotos gemacht werden, hier war es zum Glück anders.“ Feuerwehrsprecher Mike Filzen berichtete, dass jeder Verletzte mindestens einen Passanten an seiner Seite hatte, der sich um ihn kümmerte, bis die Rettungskräfte die Versorgung übernahmen.

Abtransport einer schwer verletzten Frau. Im Hintergrund die Straßenbahn, aus der die Menschen ausstiegen. Foto: Justin Brosch

Polizei und Feuerwehr waren mit Dutzenden Fahrzeugen und Notärzten vor Ort, auch ein Hubschrauber landete auf der Kreuzung, konnte aber wieder leer abheben, da es ausreichend Rettungswagen gab und das Klinikum nah am Unfallort liegt.

Der kalte Wind reißt am Flatterband - ansonsten herrscht am Abend Stille an dieser sonst sehr belebten Kreuzung

Am späten Abend ist die Kreuzung Berliner Straße/Frohnhauser Straße weiterhin weiträumig abgesperrt. Ein spezialisiertes Unfall-Aufnahmeteam der Polizei ist vor Ort, Anwohner stehen in kleinen Gruppen zusammen und diskutieren, der eiskalte Wind reißt an dem über hunderte Meter verteilten Flatterband, das als Absperrung dient. Ansonsten herrscht Stille an dieser sonst sehr belebten Stelle von Frohnhausen. Eine gespenstische Szenerie.

Die Straßenbahn hat immer noch ihr Warnblinklicht an. Vielleicht 70 Meter von der Tram 109 und vom eigentlichen Unglücksort entfernt steht der Unfallwagen, der erst hier irgendwie zum Stehen kam. Die Windschutzscheibe ist geborsten, die Vorderfront eingedrückt, die Motorhaube stark verzogen. Der Aufprall von Menschenkörpern hat das bewirkt, was die Wucht noch einmal fürchterlich verdeutlicht. Dass es nicht sogleich Tote gab, wirkt wie ein Wunder.

„Meine 14-jährige Tochter ist eine der Leichtverletzten“

Direkt gegenüber der stehenden Straßenbahn holt sich Karadeniz Eray in einem Dönerladen etwas zu essen. Er kommt gerade aus dem Klinikum. „Meine 14-jährige Tochter ist eine der Leichtverletzten“, erzählt er. „Sie hat unglaubliches Glück gehabt, eine Freundin hat sie beim Aussteigen noch in letzter Minute weggerissen.“ Mit einer starken Prellung sei sie davon gekommen, weil der ungebremste Wagen sie nur ganz knapp erwischte.

Rettungskräfte kämpfen um das Leben eines Verunglückten. Vor ihrem Eintreffen leisteten Passanten und Nachbarn erste Hilfe. Foto: Justin Brosch

Ein vielleicht zwölfjähriger Junge, mit dem seine Tochter ebenfalls unterwegs war, habe nicht so viel Glück gehabt. „Ich fürchte, er gehört zu den lebensgefährlich Verletzten“, vermutet Karadeniz Eray. Polizeisprecher Mike Filzen bestätigt, dass auch Jugendliche und Kinder unter den Verletzten sind.

„Die Schreie der Menschen und das Bild, das sich uns bot, waren schrecklich“

In den Häusern rund um die Kreuzung gibt es viele Geschäfte und Dönerbuden, aber in den Obergeschossen auch zahlreiche Wohnungen. Die Bewohner hier haben direkt nach dem Unfall Szenen gesehen, die sie nie sehen wollten.

„Wir haben es vom Fenster aus mitgekriegt und sind sofort raus um zu helfen“, berichtet Nermin Y. auf Facebook. „Die Schreie der Menschen - ,Das ist mein Bruder’, ,Da liegt mein Vater’ - und das Bild, was sich uns bot, war einfach nur schrecklich.“ Es sind solche Aussagen, die das Grauen dokumentieren, das sich an diesem Spätnachmittag am Gervinusplatz abspielte.

Alter der Unglücksfahrerin ist Gesprächsthema Nummer 1

Spät am Abend diskutieren direkt an der Straßenecke Nachbarn das schwer fassbare Unglück. „Mit 81 sollte man nicht mehr Auto fahren“, sagt eine Frau, die mit ihrem Hund Gassi geht. Das hohe Alter der Unglücksfahrerin ist jetzt Gesprächsthema Nummer 1, auch in den umliegenden Dönerläden. „Schluss machen mit spätestens 75“, sagt jemand und dass man unbedingt entsprechende Gesetze brauche.

„Wieso ist die Frau, ungebremst in die Menschen gefahren? Hat Sie Bremse und Gaspedal verwechselt? Wie kann so etwas überhaupt passieren?“ Fragen über Fragen, die wohl erst in einigen Tagen beantwortet werden können.