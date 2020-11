Traditionelles Ruhr-Kolleg leidet unter Namensverwechslung

Das traditionsreiche, städtische Weiterbildungskolleg „Ruhr-Kolleg“ in Huttrop, in dem erwachsene Berufstätige seit mehr als sechs Jahrzehnten ihr Abitur nachholen können, leidet seit dieser Woche unter einer Namensverwechslung. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat ein privates Berufskolleg Insolvenz angemeldet, das Standorte in Essen und Düsseldorf hat – das „Berufskolleg Rhein Ruhr“. Es hatte zuletzt noch 170 Schüler und schließt zum Monatsende.

„Ruhr Kolleg“ hat mit dem „Berufskolleg Rhein Ruhr“ nichts zu tun

„Seit dieser Nachricht stehen bei uns die Telefone nicht mehr still“, berichtet Silke Kreft, Lehrerin am Ruhr-Kolleg. „Aufgeregte Schüler fragen, was Sie jetzt machen sollen.“ Die Namen der Schulen würden von vielen Betroffenen verwechselt werden. Dabei hat das Ruhr-Kolleg rein gar nichts mit dem „Berufskolleg Rhein Ruhr“ zu tun.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Dass das „Ruhr Kolleg“ nicht von einer Schließung betroffen ist, ist um so wichtiger, weil die Existenz des traditionsreichen Hauses tatsächlich schon mal auf der Kippe stand – aus anderen Gründen. Vor zwei Jahren dachte die Stadt laut darüber nach, das „Ruhr Kolleg“ mit der Abendrealschule Eiberg, einem weiteren, städtischen Weiterbildungskolleg, zu fusionieren. Die Schließung konnte abgewendet werden.

Derzeit laufen die Abiturprüfungen

„Das Ruhr-Kolleg“, betont Lehrerin Silke Kreft, „erfreut sich bester Gesundheit. Trotz angespannter Corona-Lage absolviert das Abschlusssemester derzeit das zentrale Abiturverfahren, da am Ruhr-Kolleg im Semesterbetrieb gearbeitet wird und entsprechend auch zweimal im Jahr das Abitur abgenommen wird.“

Das nächste Semester beginnt am 1. Februar 2021 – Interessierte können sich immer dienstags von 17 bis 18.30 Uhr und donnerstags von 9.40 Uhr bis 11 Uhr anmelden.