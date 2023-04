Traditionelle Prozession: Sikh-Gemeinde zieht durch Essen

Essen. Die Sikh-Gemeinde Essen lädt am 30.4. zu ihrer Nagar-Kirtan-Prozession ein. Geplant ist unter anderem ein gemeinsames Mahl auf dem Kennedyplatz.

Die Sikh-Gemeinde Essen veranstaltet am Sonntag, 30. April, ihre traditionelle Nagar-Kirtan-Prozession auf dem Kennedyplatz in der Innenstadt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, daran teilzunehmen und einen Einblick in die Kultur und Traditionen der Sikhs zu bekommen. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr und dauert bis 17 Uhr.

Eigentlich war die Prozession laut Ankündigung der Gemeinde schon für das Jahr 2016 auf dem Kennedyplatz geplant gewesen. Dann musste sie aber aufgrund von Sicherheitsbedenken infolge der tragischen Ereignisse im Sikh-Tempel verlegt werden. Islamisten hatten damals einen Sprengstoffanschlag auf den Tempel verübt, bei dem drei Männer verletzt wurden. Die Prozession fand dann am Stadion an der Hafenstraße statt. Nun startet die Gemeinde einen neuen Versuch, die Prozession in die Essener City zu bringen.

Sikh-Prozession führt zum Kennedyplatz in der Essener Innenstadt

Die Prozession beginnt um 12 Uhr am Sikh-Tempel Gurdwara Nanaksar Sat Sang Darbar (Bersonstraße 7) und führt mit dem heiligen Buch Guru Granth Sahib Ji zum Kennedyplatz. Dort werden Teilnehmern und Besuchern kostenlos indische Snacks wie „Pakore“ (Gemüse wie Kartoffeln und Zwiebeln, ummantelt mit gewürztem Kichererbsenmehlteig und frittiert), Jalebi“ (frittierte Weizenmehlkringel, die mit Zuckersirup getränkt werden) und Chai-Tee serviert.

Zudem findet hier „Langar“ statt, ein Gemeinschaftsmahl, das im Sikhismus praktiziert wird. „Das Langar auf dem Kennedyplatz wird Chapati, Reis und ein vegetarisches Gericht sowie Wasser als Getränk beinhalten“, kündigt die Gemeinde an. Außerdem werde Guru Granth Sahib Ji, das heilige Buch der Sikhs, auf dem Kennedyplatz zu finden und in der Tradition des Sikhismus prachtvoll geschmückt sein.

