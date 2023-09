Toyota RAV4: Polizei Essen sucht gestohlenes Firmenfahrzeug

Essen. Ein 28-Jähriger stellt am Abend einen SUV ab, am nächsten Morgen ist der Toyota RAV4 verschwunden. Die Polizei Essen sucht jetzt Auto und Täter.

In der Nacht auf Dienstag (5.9.) ist im Essener Nordviertel ein geparktes Autos gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen in Höhe der Blücherstraße 22 abgestellten Toyota RAV4.

Den weißen Wagen hatte am Montagabend ein 28-Jähriger Essener dort hingestellt. „Als er am nächsten Morgen um 8 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Firmenfahrzeug jede Spur“, teilt die Polizei Essen am Mittwoch (6.9.) mit.

Polizei Essen: Ermittler hoffen auf Hinweise auf Toyota und Täter

Bei dem Auto handele es sich um die neueste Baureihe mit schwarzen Felgen und auffälliger Lackierung. Das Dach, die Seitenschweller, die Radkästen und Teile der Stoßfänger sind schwarz lackiert, so die Ermittler.

Wer Hinweise auf das Auto oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0201/829-0 zu melden.

