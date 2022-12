Tourstart in Essen ausverkauft, aber Alphaville kommt wieder

„Forever young“ hieß ihr großer Hit. Zum 40. Bestehen freuen sich Fans nun aufs Wiederhören mit „Alphaville“. In Essen gibt’s sogar eine Zugabe.

„Forever young“ und auch noch beständig nachgefragt: Für die Synth-Pop-Band „Alphaville“ aus Münster scheint es im kommenden Jahr ziemlich gut zu laufen. Weil viele Termine der angekündigten „40th Anniversary: The Symphonic Tour“ bereits ausverkauft sind, hat die Band bereits Zusatztermine angekündigt. Auch in der Philharmonie Essen kann man „Alphaville“ im Jahr 2023 nun gleich zweimal erleben. Neben dem bereits ausverkauften Konzert am 13. April soll es nun noch einen Auftritt am 4. Dezember 2023 geben.

„Wir freuen uns sehr über das großartige Feedback“, sagt Marian Gold

„Wir freuen uns sehr über das großartige Feedback und die nicht abebbende Begeisterung der Fans für ‚Eternally Yours‘. Die Konzerte mit dem Filmorchester Babelsberg werden großartig. Mit Reinhardt Grahl und seinem Team von MSK haben wir einen starken Partner gefunden, der von Anfang an an das Projekt geglaubt hat“, sagt Marian Gold von „Alphaville“.

Die Band spielt im kommenden Jahr Konzerte quer durch die Republik von Hamburg bis Stuttgart, von Berlin bis Frankfurt sowie in Österreich und der Schweiz. Dabei erklingen die größten Hits aus 40 Jahren Band-Geschichte von „Big in Japan“ bis „Sounds like a Melody“ in symphonischer Besetzung zusammen mit dem Filmorchester Babelsberg. Tickets: www.eventim.de

