Tour de Rü 2023 in Rüttenscheid: Das erwartet die Besucher

Essen-Rüttenscheid. Der Startschuss für die Essener Oldtimer-Rallye Tour de Rü fällt am Samstag (29.4.). Diesmal ist die Strecke mit 300 Kilometern besonders lang.

122 Oldtimer können Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, 29. April, an der Rüttenscheider Straße bewundern. Zum 19. Mal findet die Oldtimer-Ausfahrt Tour de Rü statt. Die Wagen starten – wie vor Corona – am Stadtgarten. Der Startschuss fällt um 8.30 Uhr. Dann geht es entlang der „Rü“ in Richtung Ziel, dem Schloss Körtlinghausen im Sauerland. „Wir haben wieder eine Route, die landschaftlich schön ist und gleichzeitig fahrerische Herausforderungen bietet“, kündigt Organisator Rolf Krane (Interessengemeinschaft Rüttenscheid) an.

Die Strecke der Oldtimer-Rallye ist in diesem Jahr besonders lang: Insgesamt 300 Kilometer, 160 Kilometer auf der Hinfahrt und 140 Kilometer zurück, gilt es für die Fahrerinnen und Fahrer zu bewältigen. „Ich habe den Anspruch, jedes Jahr ein anderes Schloss als Etappenziel zu finden“, sagt Claudio Schlegtendal. Der Werdener Chirurg und Mitorganisator der Tour de Rü erstellt Jahr für Jahr die Strecke. Diesmal habe er seinen Suchradius etwas erweitern müssen um wieder eine ganz neue Route präsentieren zu können. 4000 Kilometer sei er bei seinen Recherchen selbst abgefahren.

Tour de Rü ab Essen-Rüttenscheid: Strecke in diesem Jahr mit steilen Abschnitten

Die Strecke zeichne sich durch teils sehr steil bergauf und bergab führende Abschnitte aus. Neben Landstraßen fahren die alten Schätzchen diesmal auch über die Autobahn. Nach dem Start in Essen geht es durch die Elfringhauser Schweiz nach Hagen und dann unter anderem vorbei an Altena, dem Sorpesee und Arnsberg in Richtung Warstein. Auf dem Rückweg führt die Route unter anderem am Möhnesee vorbei.

Haben gemeinsam die Organisation der Tour der Rü ab Essen-Rüttenscheid auf die Beine gestellt: Franz Maag, Werner Bücking, Reinhard Pietrass, Rolf Krane, Frank Schikfelder und Claudio Schlegtendal. (v.l.) Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Ein Wiedersehen mit den Oldtimern gibt es nachmittags am Messeparkplatz P2. Dort gibt es Essen und Getränke, für die Verpflegung sorgt Frank Schikfelder (Alte Metzgerei und Weinpalette). Die Ballroom Rockets spielen Live-Musik. Anders als in den vergangenen Jahren sammeln sich die Fahrerinnen und Fahrer nicht erst, sondern jedes Auto wird von Moderator Holger Ahlefelder vorgestellt, sobald es eintrifft. Gegen 16.30 Uhr wird die Bühne von der Damenjury besetzt, die für „Concours d’Élegance“ zuständig ist und die drei schönsten Autos auswählt. Beim „Concours de Restauration“ kürt eine technische Jury von Fachleuten das am besten restaurierte und originalgetreueste Fahrzeug.

Tour de Rü in Essen: Ältestes Auto ist Baujahr 1927

Unter den teilnehmenden Autos sind 38 verschiedene Marken. Am häufigsten ist Mercedes-Benz mit 29 Oldtimern vertreten, dann kommt Porsche mit 18 Wagen. Die Marke Jaguar ist zwölfmal dabei. Der älteste Wagen mit der Startnummer eins ist ein Bugatti aus dem Jahr 1927. Mit der höchsten PS-Zahl kann ein Mercedes-Benz AMG, Baujahr 1970, aufwarten. Rennfahrer-Legende Clemens Schickentanz fährt den 500 PS starken Wagen, auch bekannt unter dem Namen „Rote Sau“, in diesem Jahr bei der Tour de Rü. Den schwächsten Motor hat ein Goggomobil aus dem Jahr 1963: Der Fahrer will die 300 Kilometer lange Strecke mit 13,6 PS unter der Haube bewältigen.

Auch sonst gibt es einige interessante und seltene Modelle zu bestaunen. So erklärt Reinhard Pietrass, der auch das Heft für die diesjährige Tour de Rü gestaltet hat: „Wir haben zum Beispiel einen Riley Brooklands Special dabei, den der Besitzer auf Basis eines alten Fahrzeuggestells komplett selbst zusammengebaut hat.“ Außerdem dürfe man sich am Samstag unter anderem auf einen AC Ace, Vorläufer des berühmten Sportwagens AC Cobra, auf einen Trabant und zum ersten Mal auf einen Maserati freuen.

Im Frühjahr 2020 und 2021 war die Tour de Rü wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Veranstalter entschieden sich dann, die Oldtimer-Rallye außerplanmäßig und mit veränderter Route im Herbst 2021 stattfinden zu lassen. 2022 konnte sie erstmalig wieder zum gewohnten Zeitpunkt stattfinden, startete aber auf dem Messeparkplatz P2. In diesem Jahr kehrt man nun zum gewohnten Startpunkt am Stadtgarten zurück. Rolf Krane: „Der Stadtgarten ist ein alter Park und passt damit wunderbar zu den alten Autos.“

