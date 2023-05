Der Essener Tortenboss Mohammed Omairat weiß, was Kinder zum Geburtstag lieben. Manchmal holt er sich Rat bei seinem eigenen Nachwuchs.

Essen-Vogelheim. Einhorn- oder Fußballtorte: Der Essener Tortenboss kreiert jede Woche Motivtorten für Kindergeburtstage. Dabei kämpft er gegen ein Vorurteil an.

Mia feiert bald ihren zweiten Geburtstag, beziehungsweise feiern den wohl eher ihre Eltern. In dem Alter versteht man noch nicht so ganz genau, wie das Leben eigentlich funktioniert. Mama Mina und Papa Kazim Muslu sind aber bestens vorbereitet. Verschiedene Outfits sind bestellt und auch eine Torte wird jetzt ausgesucht. Dafür besuchen die Altenessener den Tortenboss in Essen-Vogelheim.

Essener Tortenboss zaubert jede Woche 15 bis 20 Kindergeburtstags-Torten

15 bis 20 Kindergeburtstags-Torten pro Woche zaubert Mohammed Omairat mit seinem Team jede Woche, dazu kommen jede Menge Kuchen für andere Anlässe. Für Mia wird es die Bären-Ballontorte. Ein Klassiker für die Jüngsten. „Sie hat selbst noch keine genauen Vorlieben, aber sie mag Tiere“, erklärt die 27-Jährige Mama, die sich auf der Instagram-Seite des Tortenboss’ hat inspirieren lassen.

Knapp 20 Gäste werden an Mias Geburtstag erwartet, die Torte soll ein Kunstwerk aus Biskuit, Schokolade und Fondant werden. Obendrauf der Bär vor einem Kreis aus Ballons – ebenfalls aus Zuckercreme. „Zu dem Geburtstag meiner Tochter kommen auch viele Kinder, da kann man mit Schokolade nichts falsch machen“, erklärt Mama Mina. Die endgültige Farbe werden die Eltern dem Tortenboss erst mitteilen, wenn sie sich auch für ein Outfit entschieden haben, es soll schließlich alles gut zusammen passen.

Kindergeburtstag: Trend geht laut Tortenboss zu Motivtorten

Omairat wird unter das Fondant eine dünne Schicht Ganache streichen. Das ist eine Creme aus Schokolade und Sahne. „Die dient sozusagen als Dämmung“, damit die Feuchtigkeit der Torte nicht ins Fondant einziehe, so der Konditor. Früher habe man Buttercreme genommen, das sei der heutigen Generation aber zu mächtig.

Überhaupt, die heutige Generation: Statt klassischem Erdbeerkuchen oder Donauwelle geht der Trend laut dem Tortenboss mehr und mehr zu Motivtorten und das möglichst extravagant. „Die Eltern werden immer verrückter.“

Zur Winnie-Puh-, Regenbogen- oder Einhorntorte gehört mittlerweile für einige Eltern auch ein Ausflug beim Kindergeburtstag dazu. Museum, Café, Trampolin- oder Kletterhalle: In Essen gibt es dafür verschiedene Anbieter. Die Essenerin Sara Pierbattisti (40), in den sozialen Medien als „Brombeermama“ bekannt, betont hingegen, dass es auch völlig in Ordnung sei, Muffins anzubieten und Spiele wie Dosenwerfen und Sackhüpfen anzubieten. „Die krassen Kindergeburtstage sind durch die sozialen Medien viel sichtbarer geworden“, so Pierbattisti. Das erhöhe zum Teil den Druck auf die Eltern. Für die Kinder sei eine weniger aufwändige Feier hingegen oft auch „der Renner“.

Figuren aus TV-Serien sind laut Tortenboss für Kindergeburtstagstorten beliebt

Es könne jedoch auch „wunderbar“ sein, bestimmte Aspekte, wie zum Beispiel die Torte auszulagern. Und da kommt wieder der Tortenboss ins Spiel. Der backt für die Jüngsten oft ebenjene Ballontorte. Beliebt seien auch Löwen oder andere Tieren. Ab dem Alter von fünf Jahren müsse man fit sein in den aktuellen und klassischen TV-Serien: Paw-Patrol, Coco-Melon, Spiderman und Batman sowie Anna und Elsa: „Ich habe noch nie so viele Anna- und Elsa-Torten gebacken wie in den letzten Jahren“, sagt Omairat, der sich manchmal bei seinen eigenen Kindern nach den Charakteren aus den Serien und Filmen erkundigt.

Aufgrund des aktuellen Kinofilms sei auch Super-Mario wieder angesagt und Fußballtorten. „Ich mache am liebsten einen BVB-Torte“, erklärt der 38-Jährige lachend, auf Bestellung gibt es aber auch Süßes im FC-Bayern-Design und Rot-Weiss-Essen sei bei fast allen Altersklassen gefragt. „Das RWE-Logo geht hier ständig über die Theke.“

Essener Tortenboss beschäftigt 25 Mitarbeiterinnen

Seine Kunden kämen meist mit eigenen Ideen, dem Internet sei Dank. „Amerika ist uns was Motivtorten angeht einen Schritt voraus“, so Omairat, der in seiner Krefelder Backstube 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. „Als ich mit meiner Ausbildung fertig war haben meine Kolleginnen Konditoren gesucht, ich habe nach Kunststudenten Ausschau gehalten.“ Die Figuren sollen schließlich möglichst originalgetreu sein. Das gilt auch für Mickey-Maus und auf Wunsch ein Abbild des Geburtstagskindes selbst.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, so hat er auch schon ein sechsstöckiges Prinzessinnenschloss mit Türmchen, Treppen und Märchenfiguren gezaubert. Ab 79 Euro geht es übrigens los, nach oben sind ebenso wie bei der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Bei jeder Torte kämpfe er gegen ein Vorurteil, mit dem er immer wieder konfrontiert werde: „Viele denken, die Torten sehen gut aus, schmecken aber hauptsächlich süß.“ Das versuche er mit jedem Kunstwerk zu widerlegen. Wenn es gut läuft bekommt er noch von der Feier selbst eine Whatsapp mit positiver Rückmeldung.

