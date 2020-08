Top-Mediziner: Essener Wissenschaftler ausgezeichnet

Ein Standort des LVR Klinikums Essen: Das Bild zeigt die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Wickenburgstraße.

Essen. Als Top-Mediziner ist Prof. Martin Teufel vom LVR-Klinikum Essen ausgezeichnet worden. Aktuell forscht er, was Corona mit der Gesellschaft macht.

Über eine besondere Auszeichnung darf sich der Chefarzt der LVR-Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie freuen: Die im August erschienene Ausgabe der Zeitschrift „Focus Gesundheit“ listet Prof. Dr. med. Martin Teufel als Top-Mediziner 2020 der Psychosomatik in Deutschland. „Darüber freue ich mich sehr. Zum einen wird mit der Berichterstattung über das Thema meine Fachdisziplin, die Psychosomatik, mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht und zum anderen auch meine Arbeit und die meines Teams gewürdigt“, sagt Teufel.

Viele Patienten haben den Essener Mediziner weiterempfohlen

Die Ärzteliste „Psychosomatik“ des Focus wurde zum ersten Mal erstellt. Sie ist das Ergebnis von Befragungen von Medizinern zum Fachkönnen ihrer Kollegen und Erfahrungen von Patienten. „Die Qualität unserer Behandlung spiegelt sich besonders durch die hohe Weiterempfehlung von Patientinnen und Patienten wider“, erklärt Prof. Teufel. In der LVR-Klinik Essen für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie werden Menschen behandelt, die an unterschiedlichen psychischen und körperlichen Erkrankungen leiden. Die Focus-Liste spiegelt sehr deutlich das breite Behandlungsspektrum – von Essstörungen bis zu posttraumatischen Belastungsstörungen – wider.

Foto: Bettina Steinacker / LVR

Neben seiner klinischen Tätigkeit ist Prof. Teufel Lehrstuhlinhaber der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Mit seinem Team befasst er sich zurzeit in der weltweit größten Studie mit den Auswirkungen, die die Covid-19-Pandemie auf den Menschen, seine Psyche und sein Verhalten hat. Schon am 3. März startete Teufels Team mit der Online-Befragung, bei der in den ersten Wochen bereits mehrere Tausend Teilnehmer Auskunft gaben.

Forschung zu Auswirkungen der Pandemie

„Halten sich die Menschen an die Corona-Regeln? Haben Sie Angst vor einer Corona-Infektion? Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Sie an dieser Erkrankung versterben?“ Solche Fragen beantworten Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet den Essener Wissenschaftlern. So wird parallel zur Pandemie erforscht, wie sich diese auf den einzelnen Menschen und auf die Gesellschaft als Ganzes auswirkt.