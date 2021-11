Essen. Hundenamen in Essen: Was sind die beliebtesten Namen für Rüden und Weibchen in Essen? Unser Top-10-Ranking verrät es in der Übersicht.

Es gibt immer mehr Hunde in Essen. Die Zahl der angemeldeten Vierbeiner ist vor allem in den vergangenen Corona-Monaten deutlich gestiegen. Doch wie heißen die Vierbeiner in Essen? Die Namen der angemeldeten Tiere werden in der Essener Stadtverwaltung nicht dauerhaft erfasst. Doch viele Hundebesitzer melden ihr Tier freiwillig bei „Tasso e.V.“ an.

Tasso ist ein Verein, der eine bundesweite Datenbank führt mit allen Tieren, die einen Chip eingepflanzt bekommen haben, damit man sie im Fall eines Verlustes orten kann. „Im Jahr 2020 wurden rund 2500 Hunde aus Essen bei uns registriert“, berichtet eine Sprecherin des Vereins. Der Club listet auch die Namen auf, die von den Besitzern gemeldet werden. Und so ergibt sich eine durchaus repräsentative Top-10 der Hundenamen in Essen – aufgeschlüsselt in weibliche und männliche Tiere.

Das sind die beliebtesten Hundenamen in Essen für Rüden:

1. Balou/Balu

2. Charly/Charlie

3. Bruno

4. Milo / Mailo

5. Buddy

6. Sammy

7. Sam

8. Cooper

9. Oskar

10. Loki

Die beliebtesten Namen der Hundeweibchen in Essen:

1. Luna

2. Bella

3. Nala

4. Maja/Maya

5. Emma

6. Lotte

7. Lilly/Lilli

8. Amy

9. Mila

10. Lotta

