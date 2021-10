Tödlicher Radunfall in Essen: Die Schuldfrage ist ungeklärt

Essen. Nach dem Tod eines Radlers auf der Hans-Böckler-Straße wollen sich die Ermittler noch nicht festlegen. Ein Gutachten soll abgewartet werden.

Die Frage der Schuld an dem Unfalltod eines 85 Jahre alten Fahrradfahrers auf der Hans-Böckler-Straße im Essener Westviertel ist nach wie vor unbeantwortet. Die ermittelnden Behörden wollen die finale Einschätzung eines Gutachters zum Hergang der Kollision des Seniors mit einem Lastwagen in Höhe der Schwanenkampstraße abwarten, bevor sie sich festlegen.

Dies machten Staatsanwältin Sarah Erl und Polizeisprecherin Vivien Volkmann gegenüber dieser Zeitung deutlich. Es gebe „noch nicht genügend gesicherte Erkenntnisse, die über Verdachtshypothesen hinausgehen“, begründete Erl ihre Entscheidung, die auch für die Polizei gilt.

Dass der 85-Jährige am 22. September gegen 11.40 Uhr auf seinem 26-Zoll-Rad von der Schwanenkampstraße aus die Bundesstraße 224 kreuzte und nicht parallel zur Fahrtrichtung des Sattelzuges auf dem Radweg unterwegs gewesen sein könnte, wie es der Gutachter an der Unfallstelle bereits äußerte, hält Erl nach aktuellem Stand der Erkenntnisse allerdings für die „möglicherweise nachvollziehbarste vorläufige Einschätzung“.

Mit einer abschließenden Bewertung ist wohl erst in ein paar Wochen zu rechnen

Zumal diese Szene für Beobachter die einzig erkennbare war, die Ermittler und Sachverständiger bei einem Ortstermin am 1. Oktober auf der Hans-Böckler-Straße aufwendig nachstellten - samt des sichergestellten Lastwagens und des zermalmten Fahrrads.

Mit der abschließenden Expertise des unabhängigen Fachmanns sei in drei bis vier Wochen zu rechnen, heißt es - und dann auch mit einer hoffentlich zeitnahen juristischen Bewertung, ob der 42 Jahre alte Fahrer des Lastwagens aus dem Landkreise Heinsberg, gegen den wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt wird, den Zusammenstoß mit dem Rentner hätte verhindern können oder nicht.

Fest steht bislang, dass der 85-Jährige an jenem Mittwochvormittag kurz vor der Ampel der Hans-Böckler-Straße in Höhe der Schwanenkampstraße unter den Lastwagen geraten ist und in Fahrtrichtung Süden bis zum Stillstand des Container-Fahrzeugs in Höhe der Einmündung Friedrichstraße/Ecke Bert-Brecht-Straße mitgerissen wurde. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Seniors feststellen.

Eine Mahnwache abgehalten und ein Ghostbike aufgestellt

Während ein Spezial-Team der Polizei den Unfall akribisch aufnahm, wurden der Lastwagen und das Fahrrad des Opfers sichergestellt, um eine Woche später zurück an den Unglücksort gebracht zu werden. Ermittler und Gutachter versuchten damit, den Hergang zu rekonstruieren und zogen durch den Abgleich von Zeugenaussagen, der Spurenlage und der Erkenntnisse aus dem nachgestellten Geschehen erste Schlüsse, wie das Unglück aller Wahrscheinlichkeit nach seinen Lauf nahm.

Drei Tage nach dem Tod des 85-Jährigen hielt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub eine Mahnwache an der Hans-Böckler-Straße ab und stellte ein sogenanntes Ghostbike auf - ein weiß gestrichenes Fahrrad, das wie an anderen Unglücksstellen auch an tödlich verletzte Radler erinnern soll.

Umbaupläne für den Radweg entstanden lange vor dem Unfall

Während die Verkehrswacht Essen unter dem Eindruck des schrecklichen Ereignisses wiederholt an Senioren appellierte, die kostenlosen Angebote für ein Radfahr-Training wahrzunehmen, erläuterte die Stadt, wie sie gedenkt, den Radweg entlang der B224 sicherer zu machen - was angesichts der Buckelpiste auch bitter nötig ist. Diese Umbau-Pläne sind Teil des Vorhabens für den dritten Bauabschnitt des Berthold-Beitz-Boulevards, der künftig von der Frohnhauser Straße bis zur Hans-Böckler-Straße weiterführen wird. Und sie entstanden lange bevor der ältere Herr auf der vielbefahrenen Hans-Böckler-Straße sein Leben verlor.

