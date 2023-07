Die Polizei hat die A40 am Montagmorgen gesperrt. Langes Staus waren die Folge.

Polizei Essen Todessturz von A40-Brücke: Autobahn in Essen wieder frei

Essen. Sturz von der Autobahnbrücke in Essen-Kray endete tödlich. A40 in Richtung Bochum gesperrt, Rettungshubschrauber im Einsatz, Hintergründe unklar.

Nach einem Sturz einer Person von einer A40-Brücke in Essen-Kray ist die Autobahn seit kurz vor 8 Uhr am Montagmorgen in Fahrtrichtung Bochum gesperrt.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Er drehte aber ab, als klar war: Der noch nicht identifizierte Mensch, der in Höhe der Rodenseelstraße auf der Fahrbahn lag, war bereits tot.

Ob es sich um ein Unglück oder einen Suizid handelt, ist laut Polizei unklar. Die Behörde ermittelt. Durch die Sperrung im Berufsverkehr kam es zu langen Staus. Ab 8.30 Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unglücksstelle vorbeigeführt. Etwa eine halbe Stunde später wurden die Einschränkungen aufgehoben. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen