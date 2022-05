Tipps fürs Wochenende in Essen: Oldtimer und Kirmes

Die Oldtimerrallye Tour de Rü in Essen geht am Samstag, 7. Mai, in die 18. Runde. (Archivbild)

Essen. Raus aus dem Haus: Dazu verlocken am Wochenende in Essen das Freibad, die Tour de Rü und eine Kirmes Unsere Freizeittipps.

Jedes Wochenende finden in Essen verschiedene Veranstaltungen statt. Hier gibt die Redaktion Tipps und Informationen, was, wo, wann los ist. Hier die Tipps für das Wochenende, 7. und 8. Mai.

Das ist am Wochenende in Essen los: Unsere fünf Veranstaltungstipps

1. Tour de Rü: Die Tour de Rü geht in die nächste Runde: Am Samstag, 7. Mai, rollen hochklassige Oldtimer durch Essen. Die Tour startet und auf dem Messeparkplatz P2. 120 Fahrzeuge sind dabei, die bis einschließlich 1965 gebaut wurden. So können Zuschauerinnen und Zuschauer zum Beispiel über 50 Jahre alte Ford-Mustangs, Porsches oder VW-Käfer bewundern. Um 8 Uhr morgens beginnt die Veranstaltung mit der Startaufstellung und einem Briefing, eine Stunde später startet die Oldtimerparade entlang der Rüttenscheider Straße. Von dort aus brechen die Fahrerinnen und Fahrer zu einem Schloss im münsterländischen Neuenkirchen auf. 220 Kilometer lang ist die Strecke. Für 16 Uhr ist die Rückkehr auf den Parkplatz P2 geplant.

Organisator Rolf Kramer (l.) freut sich auf die 18. Tour de Rü in Essen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

2. Saisoneröffnung im Freibad Hesse: Das Freibad Hesse in Essen-Dellwig startet am Samstag (7.5.) in die Saison. Badegäste können ab 7 Uhr zum Scheppmannskamp 6 kommen: zum Schwimmen und Frühstücken. Der Eintritt kostet 4, ermäßigt 2,50 Euro. Am zweiten Saisontag – Sonntag, 8. Mai – ist das Schwimmen von 11.30 bis 14.30 Uhr nur eingeschränkt möglich: Es finden dann zwei Spiele der SGE Wasserball statt. Zuschauer sind willkommen, Grillgut und Getränke vorhanden.

Im Essener Freibad Hesse im Stadtteil Dellwig startet am Wochenende die Saison – eine Woche nach dem Grugabad. Foto: Ruwa Dellwig

3. Kirmes: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause meldet sich die Dellwiger Traditionskirmes „Happy Days“ zurück. Vier Tage lang, mit Start am Freitag, 6. Mai, wird auf dem Festplatz an der Donnerstraße bis einschließlich Montag gefeiert. Die Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 14 bis 23 Uhr; Sonntag von 11 bis 22 Uhr und am Montag von 15 bis 20 Uhr.

Die Schausteller ziehen in Essen mit ihrer Kirmes von Steele nach Dellwig. Foto: Svenja Hanusch

4. Konzert: Die „Takeover!“-Konzertreihe in der Essener Philharmonie geht endlich wieder weiter. Wenn Mihalj Kekenj alias MIKI ruft, dann kommen sie alle und geben umjubelte Konzerte mit dem Geiger und Crossover-Künstler, hauptberuflich Konzertmeister bei den Bergischen Symphonikern. Künstler wie Joris, Namika und Max Herre waren schon da, am Samstag, 7. Mai, hat sich Alexa Feser als Special Guest angesagt. Die Singer-Songwriterin Alexa Feser hat im Februar mit „Liebe 404“ ein spannendes neues Album vorlegte, mit dem sie prompt auf Platz 6 der deutschen Charts landete. Einige Songs will sie nun, begleitet von Oboe, Viola und Violoncello, in Essen vorstellen.

Takeover! By Miki & Alexa Feser, 7. Mai, 20 Uhr, Philharmonie Essen, Huyssenallee, Tickets (33 Euro) unter www.theater-essen.de

Kommt in die Philharmonie Essen: Alexa Feser Foto: Sony

5. Jazzkonzert: Hochkarätigen Jazz in entspannter Atmosphäre verspricht die Jazznacht am Samstag, 7. Mai, 20 Uhr, in Halle 12 auf der Zeche Zollverein, die nach pandemiebedingten Absagen 2020 und 2021 wieder stattfinden kann. Zu Gast ist das Nikol Bóková Trio aus Tschechien und die Band Zuco 103 aus Amsterdam mit der Sängerin Lilian Vieira. Gerahmt wird die Jazznacht Zollverein wie gewohnt von DJ-Set.

Jazznacht auf Zollverein, Halle 12, Gelsenkirchener Str. 181, 7. Mai, 20 Uhr, Tickets (25/erm. 17 Euro) unter 0180 6050400, auf www.adticket.de und im Besucherzentrum auf Zollverein.

Die Formation Zuco 13 kommt zur Jazznacht auf der Zeche Zollverein. Foto: Jonathan hermann

Rock & Pop

Elder & special guest, Sa 19.30 Uhr, Café Nova, Stolberstr. 54.

Blackest Sabbath - The Black Sabbath Tribute Band, Sa 21 Uhr, Südrock, Rellinghauser Str. 124, (0201) 79886288.

Jazz & Blues

JazzNacht Zollverein, Halle 12, Sa 20 Uhr, Zeche Zollverein, Zollverein Konzert mit dem Nikol Bóková Trio und ZUCO 103, Gelsenkirchener Str. 181.

Klassik

Meisterkurs Akkordeon, Kammermusiksaal, Sa 13.30 Uhr, So 11 Uhr, Folkwang Uni der Künste, Klemensborn 39.

Barock III - Violine Virtuosi, Sa 16, 20 Uhr, Villa Hügel, Hügel 15, (0201) 6162917.

Takeover! By Miki & Alexa Feser, Sa 20 Uhr, Philharmonie Essen, Huyssenallee 53, (0201) 8122200.

Samuel Mariño, So 11 Uhr, Philharmonie Essen, Huyssenallee 53, (0201) 8122200.

Schauspiel

Das achte Leben (für Brilka), Sa 18.30 Uhr, Grillo Theater, nach dem Roman von Nino Haratischwili, Theaterplatz 11, (0201) 8122200.

Salome / Fickt die Welt, Sa 19.30 Uhr, Theater Essen-Süd, Germaniastr. 172, (0177) 4548457.

Weisse Turnschuhe, Sa 19.30 Uhr, So 18.30 Uhr, Theater im Rathaus, Komödie, Porscheplatz 1, (0201) 2455555.

Der Rosenkrieg, Sa 20 Uhr, So 19 Uhr, RÜ Bühne - Girardet-Haus, Girardetstr. 2 - 38, (0151) 64012488.

Die Therapie, Sa 20 Uhr, Das kleine Theater Essen, Thriller von Sebastian Fitzek, Gänsemarkt 42, (0201) 5209852.

Die Zofen, Sa 20 Uhr, So 18 Uhr, Studio Bühne Essen, Schauspiel von Jean Genet, Korumhöhe 11, (0201) 551505.

Sophie Scholl – die letzte Nacht, Sa 20 Uhr, Theater Courage, Theaterstück über die Widerstandsbewegung Weiße Rose, Goethestr. 67, (0201) 791466.

Matinee zu Arabella, So 11 Uhr, Aalto-Theater, Opernplatz 10, (0201) 8122200.

Ballett & Tanz

Dornröschen, Sa 19 Uhr, Aalto-Theater, Opernplatz 10, (0201) 8122200.

Oper & Operette

Kain und Abel, So 19 Uhr, Aalto-Theater, Opernplatz 10, (0201) 8122200.

Comedy & Kleinkunst

Flanke, Kopfball, Tor! - Die Fußball-Comedy, Sa 20 Uhr, So 19 Uhr, Stratmanns Theater, Kennedyplatz 7, (0201) 8204060.

Liftboy, So 18 Uhr, Theater Courage, Kabarett mit Fred Lobin, Goethestr. 67, (0201) 791466.

Varieté & Show

La Strada, Sa 16, 20 Uhr, So 14, 18 Uhr, GOP Varieté Essen, Rottstr. 30, (0201) 2479393.

Farid - Magic - Unplugged, So 20 Uhr, Weststadthalle, Thea-Leymann-Str. 23.

Lesungen & Dichtung

Weststadtstory - Poetry Slam, Sa 19 Uhr, Weststadthalle, Thea-Leymann-Str. 23.

Die Shitstorm-Republik – Wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können, So 15.20-16.50 Uhr, VHS Essen, Lesung und Gespräch mit der ZDF-Journalistin Nicole Diekmann, Anmeldungen online unter www.vhs-essen.de, Am Burgplatz 1, (0201) 88-43100.

Wissen, Vortrag, Film

Bestimmungstag für Mineralien und Fossilien, So 16-19 Uhr, Mineralien-Museum, zu bestimmende Mineralien und Fossilien bitte mitbringen, nur mit Anmeldung, Kupferdreher Str. 141 - 143, (0201) 24681444.

Kinder- & Jugendbühne

One World is not enough, Sa 19 Uhr, So 18 Uhr, Maschinenhaus Essen, Live-Katastrophenfilm-Performance ab 12 Jahren, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100.

Ein König zu viel, Box, So 15 Uhr, Casa (Schauspiel Essen), Theaterstreit für Kinder ab 4 Jahre, Theaterpassage, Theaterplatz 7.

Ausstellung & Museum

Dokumentarfotografie Förderpreise 13, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, Sabrina Asche, Luise Marchand, Heiko Schäfer, Wenzel Stählin, Museumsplatz 1, (0201) 8845444.

Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Sonderausstellung, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 24681444.

Eva und Edith Samuel, Sa, So 10-18 Uhr, Alte Synagoge, Edmund-Körner-Platz 1 8845218.

Historische Ausstellung Krupp, Sa, So 10-18 Uhr, Villa Hügel, Hügel 15, (0201) 6162917.

Mustafas Traum, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Fotografien von Henning Christoph zum türkischen Leben in Deutschland 1977 - 1989, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 24681444.

Natur und Kulturgeschichte des Ruhrgebiets, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Dauerausstellung, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 24681444.

Neue Welten - Die Entdeckung der Sammlung, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1, (0201) 8845444.

Quellen jüdischer Traditionen, Jüdische Feste, Sa, So 10-18 Uhr, Alte Synagoge, Geschichte der jüdischen Gemeinde Essen, nur mit Anmeldung unter 88 45 218, Edmund-Körner-Platz 1 8845218.

rebuilding – Fotografien von Janosch Rauter, Rundeindicker, Sa, So 10-18 Uhr, Zeche Zollverein, Aktuelle Fotografie im Ruhrgebiet, Gelsenkirchener Str. 181 246810.

Renoir, Monet, Gauguin – Bilder einer fließenden Welt, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, die Sammlungen von Kojiro Matsukata und Karl Ernst Osthaus, Museumsplatz 1, (0201) 8845444.

Schätze aus den Sammlungen, Sa, So 10-18 Uhr, Mineralien-Museum, Kupferdreher Str. 141 - 143.

Schatzkammer St. Ludgerus, Sa, So 10-12, 15-17 Uhr, Abteikirche Werden, Brückstraße 54, (0201) 491801.

We want you! Von den Anfängen des Plakats bis heute, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1, (0201) 8845444.

Der Essener Domschatz, Sa, So 11-17 Uhr, Domschatzkammer, Stadtkern, Burgplatz 2, (0201) 2204-206.

The Palace of Projects, Areal C Kokerei, Salzlager, Heinrich-Imig-Str. , Sa, So 11-17 Uhr, Zeche Zollverein, ein leuchtendes Kunstwerk von Ilya und Emilia Kabakov, Gelsenkirchener Str. 181 246810.

Weltgrößte Ausstellung zeitgenössischen Designs, Areal A Schacht XII, Kesselhaus A7, Sa, So 11-18 Uhr, Red Dot Design Museum, mit verschiedenen Sonderausstellungen, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 301040-60.

Fabian Reimann - Das Gewicht der Welt, Sa, So 14-17 Uhr, Kunstverein Ruhr e.V., Ein Raumessay, Kopstadtplatz 12, (0201) 226538.

Schloß Borbeck und die Fürst-Äbtissinnen, Sa, So 14-18 Uhr, Schloß Borbeck, historische Dauerausstellung, Führungen nach Absprache, Schloßstr. 101, (0201) 8844219.

Tita do Rego Silva - Außer Rand und Band, Sa, So 14-16 Uhr, ARKA Kulturwerkstatt / Zeche Zollverein, Holzschnitte und mehr, Gelsenkirchener Str. 181.

Führung, Fahrt & Tour

Rätsel-Reise, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, mit der Museumstasche auf Erkundungstour, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 24681444.

Kohlenwäsche mit Ausblick, Besucherzentrum, Sa, So 10.30-15.30 Uhr, Zeche Zollverein, Führung durch die Kohlenwäsche, stündlich, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 246810.

Stadtrundfahrten durch Essen, Ruhrgebiet Stadtrundfahrten, Bushalteplatz, Sa, So 10.30-12.30, 13-15, 15.30-17.30 Uhr, Haus der Technik, weitere Informationen und Reservierungen: www.essener-stadtrundfahrten.de, Hollestr. 1.

Das Schaudepot des Ruhr Museums, Sa, So 11-12.30, 15-16.30 Uhr, Ruhr Museum, öffentliche Führung, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 24681444.

Über Kohle und Kumpel, Besucherzentrum, Sa, So 11-17 Uhr, Zeche Zollverein, Der Weg der Kohle auf der Zeche, stündlich, Dauer 1 Std., Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 246810.

Von Kohle, Koks und harter Arbeit, Kokerei, Sa, So 11.30-16.30 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 246810.

Zollverein Rundfahrt, Ticket-Punkt Werner-Müller-Platz vor der Kohlenwäsche, Sa, So 13 Uhr, Zeche Zollverein, geführte Bustour über das Welterbe, Anmeldung, Gelsenkirchener Str. 181 (0201) 246810.

Doppelschicht auf Zollverein, Sa, So 14 Uhr, Ruhr Museum, Kombiführung durch die Kohlenwäsche, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 24681444.

Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets, Sa, So 14 Uhr, Ruhr Museum, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 24681444.

Zollverein Rundfahrt mit Zeitzeugen, Haltestelle Am Forum, Sa 14 Uhr, Zeche Zollverein, geführte Bustour über die Zeche und Kokerei mit einem Bergmann oder Koker, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 246810.

Zollverein-Rundfahrt mit Zeitzeugen, Ticket-Punkt Werner-Müller-Platz vor der Kohlenwäsche, Sa 14 Uhr, Zeche Zollverein, Das Welterbe in Begleitung eines ehemaligen Zollvereiners mit dem E-Bus erkunden, Anmeldung: 0201 246810, besucherdienst@zollverein.de, Gelsenkirchener Str. 181.

Renoir, Monet, Gauguin – Bilder einer fließenden Welt, Sa, So 15-16 Uhr, Museum Folkwang, die Sammlungen von Kojiro Matsukata und Karl Ernst Osthaus, Museumsplatz 1, (0201) 8845444.

Das neue Schaudepot des Ruhr Museums, Sa 15.30 Uhr, Ruhr Museum, Führung für Senior*innen, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 24681444.

On Coal and miners, Sa, So 15.45 Uhr, Zeche Zollverein, English guided tour, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 246810.

Zollverein fotogen spezial, So 10-12 Uhr, Zeche Zollverein, Führung für Hobby-Fotografinnen und -Fotografen, Anmeldung erforderlich, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 246810.

Die Margarethenhöhe – Kruppsiedlung und Gesamtkunstwerk, So 11 Uhr, Margarethenhöhe, Anmeldung erforderlich, Am Brückenkopf / Ecke Steile Straße, (0201) 24681444.

KunstvorMittag, So 11-12.30 Uhr, Domschatzkammer, exklusive Führung durch den Domschatz, Anmeldung erforderlich, Stadtkern, Burgplatz 2, (0201) 2204-206.

Over Steenkool en Mijnwerkers, So 11.30 Uhr, Zeche Zollverein, Publieke rondleiding in het Nederlands, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 246810.

Kunstspaziergang über die Kokerei, Infopunkt Kokerei, Areal C, So 15-17 Uhr, Zeche Zollverein, Führung zu den Kunstobjekten auf dem Gelände der Kokerei, Anmeldung: 0201 246810, besucherdienst@zollverein.de, Gelsenkirchener Str. 181.

Clubs & Party

Nachttanz, Sa 22 Uhr, Zeche Carl, Dunkelparty auf Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, (0201) 8344410.

Glam + Rock + Party, Sa 23 Uhr, Turock, Viehofer Platz 3, (0201) 4903780.

Kirmes

Essener Traditionskirmes Happy Days, Sa 14-23 Uhr, So 11-22 Uhr, Festplatz, Dellwig, Donnerstr..

Wandern & Ausflüge

Grugapark, Sa, So 9 Uhr, Vogelfreifluganlage und Haus der Bienen geöffnet, Norbertstr. 2.

2-stündige Seerundfahrt - Weiße Flotte Baldeney, Sa, So 11.10-17.10 Uhr, Anleger Hügel, weitere Anleger: Scheppen, Heisingen und Kupferdreh, Freiherr-vom-Stein-Straße 206 a.

Körper & Geist

Schwimmzentrum Rüttenscheid, Sa 6.30-20 Uhr, So 7.30-14 Uhr, Von-Einem-Str. 77.

Friedrichsbad, Sa 7-10 Uhr, Kerckhoffstr. 20 b.

Stadtbad Borbeck, Sa 7-13 Uhr, So 8-12 Uhr, Vinckestr. 3.

Grugabad, Sa, So 8-20 Uhr, Norbertstr. 124.

Bad und Sport Oststadt, Hallenbad, Sa 8-16 Uhr, So 8-13 Uhr, Schultenweg 44.

Stadtbad Nord-Ost, So 8-13 Uhr, Schonnebeckhöfe 60.

Kinder & Jugendliche

Die Mitmachausstellung im Ruhrgebiet, Sa, So 10-16 Uhr, Phänomania Erfahrungsfeld, spannende Entdeckungsreise, Am Handwerkerpark 8 - 10, (0201) 301030.

Familienschicht in der Mitmachzeche, Areal A, Schacht XII, Halle 2, Sa, So 11-13, 13 Uhr, Zeche Zollverein, ab 5 Jahren, Familienführung, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 246810.

Soccer-Golf im Zollverein-Park, Parkplatz A2, Sa, So 11-17 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 246810.

Enby-Training, Parkour-Anlage, Kokerei Nähe Mischanlage, Sa 14-16 Uhr, Zeche Zollverein, Infos zu zu regulären Trainings oder Gruppenanfragen an j.boll@jugendwerk-essen.de oder www.jugendwerk-essen.de/parkour-zollverein.html, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 246810.

Mit dem Bergmann durch die Zeche, Treffpunkt: Ticket-Punkt Halle 8, Sa 15 Uhr, Zeche Zollverein, Führung für Kinder und Jugendliche von 5 bis 15 Jahren, Anmeldung, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 246810.

An einem Tag durch das ganze Jahr, So 14-18 Uhr, Museum Folkwang, Familientag für Groß und Klein, eine spannende Reise durch die vier Jahreszeiten, Museumsplatz 1, (0201) 8845444.

Entdecke die Ruhrschätzchen, So 15 Uhr, Ruhr Museum, Gelsenkirchener Str. 181, (0201) 24681444.

Familien sprechen über Kunst – Fast so schön wie draussen, So 15 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1, (0201) 8845444.

Abtauchen mit Hexe Kleinlaut – Musik einer fließenden Welt, So 17.15 Uhr, Museum Folkwang, Kinderkonzert, Museumsplatz 1, (0201) 8845444.

Infos & Forum

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, ab 12 Jahren, Impfpraxis Dr. Busch, Wehmenkamp 25, Sa 10-14, 14.45-18.30 Uhr, (0201) 83886777.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, ab 12 Jahren, Marienhospital Altenessen, Hospitalstr. 24, Sa 12-16 Uhr, (0201) 64001022.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, ab 12 Jahren, Theaterpassage Essen, Rathenaustraße 2, Sa 12-16 Uhr.

Servicestelle Flüchtlinge beim Amt für Soziales und Wohnen, Hilfesuchende können sich Mo bis Fr von 8 bis 18 Uhr auch telefonisch an 0201 88-35555 wenden, Stadt Essen, Steubenstraße 53, Sa, So 9-14 Uhr.

Senioren

Willst du mit mir geh'n, Spaziergänge für Senioren im Stadtteil, Bahnhof Altenessen, Altenessen-Süd, So 14 Uhr.

Soziales

Blutspenden, DRK-Blutspendezentrum, Kapuzinergasse 2, Sa 11-18 Uhr, (0201) 54379347.

Essener Babyfenster, 24 h, Kostenlose Notrufnummer: 0800 0102210, am Elisabeth-Krankenhaus, Klara Kopp Weg/Zugang von der Ruhrallee, Sa, So.

Frauen mit Kindern in Not, Aufnahme 24 h, Hermann-Friebe-Haus, Ahrfeldstr. 73, Sa, So, (0201) 8954820.

Frauennotruf- und Beratung, Frauenberatung Essen, Sa, So 10-13 Uhr, (0201) 786568.

Gewalt gegen Frauen - Hilfetelefon, Sa, So, (08000) 116 016.

Frauenhaus, Sa, So, (0201) 668686.

Hospizarbeit Essen e.V., Sa, So, (0176) 50957062.

Schutzhaus für Mädchen nach Missbrauch und Misshandlung, DomiZiel im Theresienheim, Dammannstr. 32 - 38, Sa, So, (0201) 319375-385.

Suchtnotruf rund um die Uhr, Die Fähre, Sa, So, (0201) 403840.

Telefonseelsorge, 0800 1110111 und 0800 1110222, Sa, So.

Selbsthilfe

Wenn Mama oder Papa Krebs haben, mit Kinderbetreung, Kruykstiftung, Frauenselbsthilfe nach Krebs, Familiengruppe, Am Brandenbusch 6 a, Sa 14-16 Uhr, (0201) 5206076.

Vereine & Verbände

3 Welten: Werden - Sein - Vergehen, Alte Cuesterey, Borbeck, Weidkamp 10, Sa, So 15-18 Uhr.

ATT 2022, Europas größte Messe für Amateurastronomen, Gymnasium am Stoppenberg, Stoppenberg, Im Mühlenbruch 51, Sa 10-18 Uhr.

Edgar A. Eubel - Rückzug der Kreataur, Kunstraum jetzt, I. Weberstr. 8, Sa, So 15-18 Uhr.

Flohmarkt, Kita, Bredeney, Helmertweg 2, Sa 10-14 Uhr.

Klavierkonzert - Werke von François Couperin und Olivier Messiaen, Luisa Imorde (Klavier), Ev. Christuskirche, Altendorf, Röntgenstr. 14, So 18 Uhr.

Musik zur Marktzeit, Ev. Kirche Werden, Werden, Heckstr. 54 - 56, Sa 11.15 Uhr.

Radwerkstatt, Fahrräder können mit hilfreichen Tipps und Werkzeug vor Ort selbst repariert werden, WerkStadt, Katernberg, Viktoriastr. 5, Sa 11-15 Uhr.

Tierbilder, 6. Ausstellung mit Werken von Otto Pankok, Forum Billebrinkhöhe - Inklusive Kultur, Bergerhausen, Billebrinkhöhe 72, Sa, So 15-18 Uhr.

Trauerwandern: Die Seele geht zu Fuß, mit dem Hospiz Essen Steele, Anmeldung erforderlich unter 0201 805-2703 od. marion.eiskirch@hospiz-essen.de, Bushaltestelle Mühlmann, Dilldorferstr., So 11 Uhr.

Treffpunkt für Alkohol- und Medikamentenabhängige, Lädchen e.V., Altendorfer Str. 391, Sa 12-17 Uhr, (0201) 643883.

Kinos

Essen

Astra und Luna

Teichstraße 2, (0201) 275555

Alles koscher!, So 14.30 Uhr.

Eingeschlossene Gesellschaft, Sa, So 20.15 Uhr, Sa auch 15 Uhr.

Everything Everywhere All At Once, Sa, So 17 Uhr, Sa auch 20 Uhr.

Everything Everywhere All At Once (OmU), So 20 Uhr.

Wolke unterm Dach, Sa, So 17.30 Uhr.

CinemaxX Essen

Berliner Platz 4-5, (040) 80806969

CBI 5 - The Brain (OmU), So 11.15 Uhr.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sa, So 16, 19 Uhr.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (OV), Sa 19.30 Uhr.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 3D, Sa, So 15, 17, 20.30, 22.30 Uhr.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 3D (OV), So 19.30 Uhr.

Felix - Ein Hase auf Weltreise, Sa 11 Uhr, So 10.30 Uhr.

Met im Kino 2016: Turandot (OmU), Sa 19 Uhr.

Sher Shivraj (OmU), Sa 11.15 Uhr.

Willi und die Wunderkröte, So 14.30 Uhr.

Drive In Autokino Essen

Sulterkamp 70, (0201) 668669

Ambulance, Sa 0.45 Uhr.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sa, So 21.45 Uhr.

Eulenspiegel

Steeler Str. 208 - 212, (0201) 275755

Belfast, So 15 Uhr.

Downton Abbey 2: Eine neue Ära, Sa, So 17.15, 20 Uhr, Sa auch 14.30 Uhr.

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen, So 13 Uhr.

Filmstudio Glückauf

Rüttenscheider Str. 2, 0201 43936633

Haute Couture - Die Schönheit der Geste, Sa, So 17.30 Uhr.

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush, Sa, So 20 Uhr, Sa auch 14.45 Uhr.

Sigmund Freud - Freud über Freud, So 15 Uhr.

Galerie Cinema

Julienstr. 73, (0201) 275755

Contra, Sa 16.15 Uhr.

Harold und Maude (OmU), So 16.30 Uhr.

Memoria (OmU), Sa, So 20.45 Uhr.

Sun Children, Sa, So 18.30 Uhr.

Mülheim

CinemaxX Mülheim

Parkplatz 5, (040) 80806969

Der Wolf und der Löwe, Sa, So 11.30 Uhr.

Die Biene Maja - Das geheime Königreich, Sa, So 11.30, 14, 16.15 Uhr.

Die Gangster Gang, Sa, So 11.45, 14.15 Uhr.

Die Häschenschule - Der große Eierklau, Sa, So 11.15 Uhr.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sa, So 13.30, 14.30, 16, 18, 19, 20.45, 21.15, 22.45 Uhr, Sa auch 11.15 Uhr, So auch 11.30 Uhr.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (OV), Sa 19.30 Uhr, So 16.45 Uhr.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 3D, Sa, So 15, 22.30 Uhr, Sa auch 11.45, 17, 20.30 Uhr, So auch 12, 16.30, 20 Uhr.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 3D (OV), So 19.30 Uhr.

Downton Abbey 2: Eine neue Ära, Sa, So 14, 17.15, 20.15 Uhr, Sa auch 12.30 Uhr.

Eingeschlossene Gesellschaft, Sa 16.45 Uhr, So 19.15 Uhr.

Geschichten vom Franz, Sa, So 11 Uhr.

Met im Kino 2016: Turandot (OmU), Sa 19 Uhr.

Morbius, Sa, So 23.15 Uhr.

Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse, Sa, So 12.15, 17, 20.30, 22.15 Uhr, Sa auch 14 Uhr, So auch 12.45 Uhr.

Sonic the Hedgehog 2, Sa, So 12, 15, 16.30 Uhr.

The Batman, Sa, So 19.30 Uhr.

The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt, Sa, So 15.30, 17.45, 19.30, 23.15 Uhr.

The Northman, Sa, So 19.45, 23 Uhr.

Willi und die Wunderkröte, So 14.30 Uhr.

Wolke unterm Dach, So 11.15 Uhr.

Wunderschön, Sa 11.15 Uhr.

Notdienste

Notruf

Cyberwehr nach Hackerangriffen auf Unternehmen, (0800) 1191112.

Feuerwehr/Rettungsdienst, 112.

Krankentransport, 19222.

Polizei, 110.

Apotheken

Samstag

Engel-Apotheke, Krayer Str. 242, (0201)555134.

Gemarken-Apotheke, Carmerstr. 66, (0201)738876.

Industrie-Apotheke, Unterstr. 52, (0201)600572.

Rathaus-Apotheke, Bredeneyer Str. 123 a, (0201)411753.

Überruhr-Apotheke Westhaus, Schulte-Hinsel-Str. 5, (0201)8585991.

Sonntag

Apobelle Apotheke, Rheinstr. 2, (02054)8682990.

Bären-Apotheke, Heintzmannstr. 1, (0201)627637.

easyApotheke Altenessen im Süd-Karree, Altenessener Str. 210, (0201)56578540.

Einhorn-Apotheke, Markt 5, (0201)223187.

farma-plus Apotheke, Kaiser-Otto-Platz 16, (0201)510835.

Ärzte

Ärztlicher Notdienst, 116117.

Augenärztliche Notdienstpraxis im Uniklinikum Essen, Hufelandstraße 55, Sa, So, 9-13, 15-21 Uhr.

HNO - ärztliche Notdienstpraxis im Alfried Krupp Krankenhaus, Alfried-Krupp-Str. 21, Sa, So, 10-14, 16-20 Uhr.

Kinderärztliche Notfallpraxis im Ärztehaus Ruhrallee, Ruhrallee 81, (0201)2799096, Sa, So, 9-22 Uhr.

Zahnärztlicher Notdienst, (01805)986700, Sa, So.

Tierärzte

Tierärztliche Klinik, Stankeitstr. 11, (0201)342604, Sa, So.

