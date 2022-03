Tipps fürs Wochenende in Essen: Clubs und Discos öffnen

Das ist am Wochenende in Essen los- Unsere fünf Veranstaltungstipps

Essen. In Essen soll das Nachtleben wieder Anlauf nehmen, Clubs und Discos dürfen endlich wieder öffnen. Aber es gibt auch Freizeit-Tipps für tagsüber.

Jedes Wochenende finden in Essen verschiedene Veranstaltungen statt. Hier gibt die Redaktion Tipps und Informationen, was, wo, wann los ist. Unsere Tipps für das Wochenende, 5. und 6. März.

1. Clubs und Discos dürfen wieder öffnen: Zwei Jahre lang hat das Nachtleben in Essen Corona-bedingt so ziemlich auf Eis gelegen. An diesem Wochenende soll es wieder losgehen. Das Land NRW hat recht kurzfristig grünes Licht gegeben und die meisten Clubs wollen an diesem Wochenende schon mitziehen. Noch gelten allerdings bestimmte Kapazitätsbegrenzungen.

Getanzt werden kann am Freitag auf der Zeche Carl. Da findet ab 22 Uhr endlich wieder die kultige 80er/90er Party statt. Die traditionsreiche Musikpalette öffnet am Freitag ebenfalls ab 22 Uhr die Türen.

Im Rüttenscheider Lucy geht es am Samstag um 22 Uhr los – dann steigt auch im Delta Musikpark das große Re-Opening.

Für alle Besucher gilt die 2G-Plus-Regelung. Genesene oder vollständig geimpfte Besucher benötigen noch einen zusätzlichem negativen Test (max. 24 Std. alt).

In den Essener Clubs und Diskotheken soll das Nachtleben wieder starten: Viele Partygänger haben lange darauf gewartet. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

2. Kino: Kein Film hat unser Mafia-Bild wohl so geprägt wie dieser: „Der Pate“ von Francis Ford Coppola ist Kult, Kassenschlager und Kritikerliebling. 50 Jahre nach dem deutschen Kinostart zeigt die Lichtburg einen der größten amerikanischen Filmklassiker am Sonntag, 6. März, ab 11 Uhr, als 4K restaurierte Fassung erneut auf der großen Leinwand. Im Zentrum des Films stehen der legendäre Marlon Brando mit seiner Darstellung des Patriarchen und die Geschäfte seiner Familie.

Der Pate, Lichtburg, 6. März, 11 Uhr, Tickets unter filmspiegel-essen.de

Legendär: Marlon Brando als „Der Pate“. Der Kinoklassiker von Francis Ford Coppola kommt wieder auf die große Kinoleinwand. Foto: Der Pate, Teil 1/I. Cinetext Bildarchiv / Cinetext Bildarchiv

3. Theater: Am nötigen Ernst im Leben mangelt es angesichts der Weltlage nun wirklich nicht. Dass so ein Abend mit Ernst aber auch viel Vergnügen bereiten kann, beweist das Stück „Bunbury - Ernst ist das Leben“ von Oscar Wilde im Grillo-Theater. Wer Lust auf Wortwitz, messerscharfen Pointen, klug konstruierte Verwicklungen und Musik hat, ist mit Wildes „Bunbury“ gut beraten. Vorstellung im Grillo-Theater, Theaterplatz, am Samstag, 5. März, 19.30 Uhr. Tickets ab 14 Euro unter www.theater-essen.de

Viel Farbe und Musik gibt es auch: Szene aus „Bunbury – Ernst ist das Leben“ im Essener Grillo-Theater. Foto: Birgit Hupfeld

4. Parkleuchten: Großes Parkleuchten-Finale im Grugapark. Die Lichtkünstler von World of Lights setzen noch bis Sonntag, 6. März, Wege, Plätze und Bäume vom Haupteingang bis zu den Mustergärten des Grugaparks in Rüttenscheid in Szene. Der Besucheransturm dürfte am letzten Wochenende noch einmal beträchtlich sein. Während des Parkleuchtens gilt ab 16 Uhr ein Sondereintritt. Erwachsene zahlen 7 Euro, Kinder (6-15 Jahre) 2,50 Euro, mit Grugapark-Jahreskarte ist der Eintritt frei. Die Beleuchtung wird zum Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet. Sie endet sonntags bis donnerstags um 21 Uhr, freitags und samstags um 22 Uhr. Einlass-Schluss ist jeweils eine Stunde vorher. Adresse: Virchowstraße 167.

Im Gruga-Park in Essen werden am Wochenende wieder verschiedenste Licht-Installationen zu sehen sein. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

5. Museum: Neue Nachbarschaften: Der preisgekrönte Fotograf Henning Christoph hat das Zusammenleben mit seinen türkischstämmigen Nachbarn schon in den 1970er-Jahren eindrucksvoll dokumentiert. Das Ruhr Museum zeigt die Bilder derzeit unter dem Titel „Mustafas Traum“. Am Sonntag, 6. März, beginnt um 11 Uhr eine einstündige öffentliche Führung durch die Galerieausstellung, die das türkische Leben in Deutschland von 1977-1989 beleuchtet. Neben der legendären GEO-Reportage „Die deutschen Türken“ ist auch ein aktuelles Videointerview mit Henning Christoph über die Entstehung dieser umfassenden und bewegenden Fotodokumentation zu sehen.

Ruhr Museum, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181, Treffpunkt 24-Meter-Ebene, die Teilnahme kostet 3 Euro plus Eintritt. Für Kinder und Jugendliche sowie Schüler und Studenten ist der Eintritt frei. Infos unter www.ruhrmuseum.de

Um das Zusammenleben mit den türkischen Nachbarn geht es in der Ausstellung „Mustafas Traum“ mit Fotografien von Henning Christoph im Essener Ruhr Museum. Foto: Henning Christoph / Ruhr Museum

Termine am Wochenende: Das ist außerdem los

International

Mögollar - Live, Sa 21 Uhr, Katakomben-Theater im Girardet-Haus, Konzert der türkischen Anatolien-Rock- und Psychedelika-Band, Girardetstr. 2 - 38, 4304672.

Jazz & Blues

Iain Matthews + B.J. Baartmans, Sa 20 Uhr, Grend Kulturzentrum, Westfalenstr. 311.

B.S.E. Jazzclub presents: Jazz Visions Ruhr Live 2021, So 18-19.15 Uhr, Villa Rü, LEM, Anmeldung erforderl. mit Namen und Anschrift unter B.S.E.Jazzclub@gmx.net, Betreff: Jazz Visions Ruhr, Girardetstr. 21,

8851153.

Kurt Rosenwinkel Trio, So 19.30 Uhr, Philharmonie Essen, Huyssenallee 53, 8122200.

Klassik

Pygmalion - La vie du Christ, Sa 20 Uhr, Philharmonie Essen, II Leiden, Huyssenallee 53, 8122200.

Pygmalion - La vie du Christ, So 17 Uhr, Philharmonie Essen, III Auferstehung, Huyssenallee 53, 8122200.

Schauspiel

Die Kehrseite der Medaille, Sa 16, 19.30 Uhr, So 15.30 Uhr, Theater im Rathaus, Porscheplatz 1,

2455555.

Bunbury - Ernst ist das Leben, Sa 19.30 Uhr, Grillo Theater, von Oscar Wilde, Theaterplatz 11, 8122200.

Narrativ - Storytelling, Sa 19.30 Uhr, Theater Essen-Süd, Germaniastr. 172, (0177) 4548457.

Der Ruhrfaust, Sa 20 Uhr, Theater Freudenhaus im Kulturzentrum Grend e.V., Westfalenstr. 311, 851320.

Die Zofen, Sa 20 Uhr, So 18 Uhr, Studio Bühne Essen, von Jean Genet, Korumhöhe 11, 551505.

Gärtner sterben stets im Herbst, Sa 20 Uhr, Das kleine Theater Essen, Kriminalkomödie von Rainer V. Larm, Gänsemarkt 42, 5209852.

Krimi Noir, So 18 Uhr, Theater Courage, ein improvisierter Krimi im Stil der 50er Jahre, Gastspiel, Goethestr. 67, 791466.

Extrem laut und unglaublich nah, So 19 Uhr, Casa (Schauspiel Essen), Theaterpassage, Theaterplatz 7.

Ballett & Tanz

Junge Choreograph*innen, Neue Aula, Sa 15, 19.30 Uhr, Folkwang Uni der Künste, Studierende stellen eigene Choreographien vor, Klemensborn 39.

Dornröschen, So 18 Uhr, Aalto-Theater, Opernplatz 10, 8122200.

Oper & Operette

Don Carlo - Matinee, So 11 Uhr, Aalto-Theater, Opernplatz 10, 8122200.

Comedy & Kleinkunst

Mädelsabend - Die wilden Stiere live, Sa 20 Uhr, So 19 Uhr, Stratmanns Theater im Europahaus, Kennedyplatz 7, 8204060.

Varieté & Show

Neo, Sa, So 18 Uhr, Sa auch 21.15 Uhr, So auch 14 Uhr, GOP Varieté Essen, Rottstr. 30, 2479393.

Lesungen & Dichtung

Crime meets Music, Sa 19 Uhr, Gustav-Adolf-Haus, Klaus Heimann stellt den siebten Band seiner Sigi Siebert-Reihe vor, Steile Straße 60 a.

Weststadtstory - New Generation Slam, So 18 Uhr, Weststadthalle, Thea-Leymann-Str. 23.

Wissen, Vortrag, Film

Die Gestalt der Beherrschbarkeit, So 16 Uhr, KOP.12, Gespräch mit Jasmin Degeling und Patrick Lohse über das Design moderner Justizvollzugsanstalten, Kopstadtplatz 12.

Kinder- & Jugendbühne

Ronja Räubertochter, So 16 Uhr, Maschinenhaus Essen, Reservierung erforderlich: tickets@maschinenhaus-essen.de, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100.

Ausstellung & Museum

788x570 – ein langer waagerechter strich bilder trifft auf einen langen senkrechten strich goldregen, Die Neue Galerie, Sa, So 9-21 Uhr, VHS Essen, Bilder von sometimesapainting, Am Burgplatz 1.

6½ Wochen - Les Cracks & Vincen Beeckman, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, Fotografien von und mit wohnungslosen Menschen, Museumsplatz 1.

Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Sonderausstellung, Gelsenkirchener Str. 181.

Historische Ausstellung Krupp, Sa, So 10-18 Uhr, Villa Hügel, Hügel 15.

Mustafas Traum, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Fotografien zum türkischen Leben in Deutschland 1977 - 1989, Gelsenkirchener Str. 181.

Neue Welten - Die Entdeckung der Sammlung, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1.

Pott-À-Porter, Rundeindicker im Portal der Industriekultur in der Kohlenwäsche, Sa, So 10-18 Uhr, Zeche Zollverein, Fotografien von Amina Falah, Gelsenkirchener Str. 181.

Quellen jüdischer Traditionen, Jüdische Feste, Sa, So 10-18 Uhr, Alte Synagoge, Geschichte der jüdischen Gemeinde Essen, nur mit Anmeldung unter 88 45 218, Edmund-Körner-Platz 1.

Renoir, Monet, Gauguin – Bilder einer fließenden Welt, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, die Sammlungen von Kojiro Matsukata und Karl Ernst Osthaus, Museumsplatz 1.

Schätze aus den Sammlungen, Sa, So 10-18 Uhr, Mineralien-Museum, Kupferdreher Str. 141 - 143.

Schatzkammer St. Ludgerus, Sa, So 10-12, 15-17 Uhr, Abteikirche Werden, Brückstraße 54.

Der Essener Domschatz und Auswärtsspiel, Sa, So 11-17 Uhr, Domschatzkammer, Sonderausstellung, das Missale vom Georgsaltar, Burgplatz 2.

The Palace of Projects, Areal C Kokerei, Salzlager, Heinrich-Imig-Str. , Sa, So 11-17 Uhr, Zeche Zollverein, ein leuchtendes Kunstwerk von Ilya und Emilia Kabakov, Gelsenkirchener Str. 181.

Weltgrößte Ausstellung zeitgenössischen Designs, Areal A Schacht XII, Kesselhaus A7, Sa, So 11-18 Uhr, Red Dot Design Museum, mit verschiedenen Sonderausstellungen, Gelsenkirchener Str. 181.

Die Neuen, Sa, So 14-17 Uhr, Forum Kunst & Architektur, Mitglieder des WBK und RKB stellen aus, Kopstadtplatz 12.

Fabian Reimann - Das Gewicht der Welt, Sa, So 14-17 Uhr, Kunstverein Ruhr e.V., Ein Raumessay, Kopstadtplatz 12.

Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets, Sa, So 14 Uhr, Ruhr Museum, Gelsenkirchener Str. 181.

Schloß Borbeck und die Fürst-Äbtissinnen, Sa, So 14-18 Uhr, Schloß Borbeck, historische Dauerausstellung, Führungen nach Absprache, Schloßstr. 101.

Wirrungen, Sa, So 14-16 Uhr, ARKA Kulturwerkstatt / Zeche Zollverein, Malerei und Zeichnung von Johanna Timaeus, Gelsenkirchener Str. 181.

Führung, Fahrt & Tour

Rätsel-Reise, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, mit der Museumstasche auf Erkundungstour, Gelsenkirchener Str. 181, 24681444.

Kohlenwäsche mit Ausblick, Besucherzentrum, Sa, So 10.30-15.30 Uhr, Zeche Zollverein, Führung durch die Kohlenwäsche, stündlich, Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Stadtrundfahrten durch Essen, Ruhrgebiet Stadtrundfahrten, Bushalteplatz, Sa, So 10.30-12.30, 13-15, 15.30-17.30 Uhr, Haus der Technik, weitere Infos und Reservierungen: https://www.essener-stadtrundfahrten.de, Hollestr. 1, 18031.

Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr, Sa 11-12.30 Uhr, So 13 Uhr, Ruhr Museum, Gelsenkirchener Str. 181, 24681444.

Über Kohle und Kumpel, Besucherzentrum, Sa, So 11-16 Uhr, Zeche Zollverein, Der Weg der Kohle auf der Zeche, stündlich, Dauer 1 Std., Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Durch Koksofen und Meistergang, Kokerei, Sa, So 11.30-12.30, 14.30-15.30 Uhr, Zeche Zollverein, Anmeldung, Dauer 1 Std., Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Doppelschicht auf Zollverein, Sa, So 14 Uhr, Ruhr Museum, Kombiführung durch die Kohlenwäsche, Gelsenkirchener Str. 181, 24681444.

Moderne Kunst am Essener Dom, Sa 15 Uhr, Essener Dom, Führung über die Dominsel, Anmeldung erforderl. unter 2204 206 oder domschatz@bistum-essen.de, Burgplatz.

Renoir, Monet, Gauguin – Bilder einer fließenden Welt, Sa, So 15-

16 Uhr, Museum Folkwang, die Sammlungen von Kojiro Matsukata und Karl Ernst Osthaus, Museumsplatz 1, 8845444.

Das neue Schaudepot des Ruhr Museums, Sa 15.30 Uhr, Ruhr Museum, Führung für Senior*innen, Gelsenkirchener Str. 181, 24681444.

Parkleuchten, Sa 16-22 Uhr, So 16-21 Uhr, Grugapark, mit Einbruch der Dunkelheit, Norbertstr. 2, 8883106.

Mustafas Traum, So 11 Uhr, Ruhr Museum, Fotografien zum türkischen Leben in Deutschland 1977 - 1989, Gelsenkirchener Str. 181, 24681444.

Der jüdischen Kultur auf der Spur, So 15 Uhr, Alte Synagoge, öffentliche Führung, Edmund-Körner-Platz 1, 8845218.

Öffentliche Führung durch die Schatzkammer und Basilika St. Ludgerus, So 15.30 Uhr, Abteikirche Werden, aktuelle Infos unter www.Schatzkammer-Werden.de, Brückstraße 54, 491801.

Clubs & Party

Rock-O-La, Sa 20 Uhr, Freak Show, das Beste der 50er bis 90er Rock & Metal, Grendplatz 2 a.

Nachttanz, Sa 22 Uhr, Zeche Carl, Dunkelparty auf Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 8344410.

Spiel, Hobby, Kurse

Eislaufzeiten, Sa 16.30-22 Uhr, So 14-17 Uhr, Eissporthalle Essen-West, Curtiusstr. 2.

Körper & Geist

Stadtbad Kupferdreh, Sa 7-13 Uhr, Schwermannstr. 45.

Stadtbad Nord-Ost, Sa 7-13 Uhr, So 8-13 Uhr, Schonnebeckhöfe 60.

Stadtbad Borbeck, Sa 7-13 Uhr, So 8-12 Uhr, Vinckestr. 3.

Alte Badeanstalt, Sa 7-13 Uhr, Altenessener Str. 393.

Bad und Sport Oststadt, Hallenbad, Sa 8-16 Uhr, So 8-13 Uhr, Schultenweg 44.

Kinder & Jugendliche

Die Mitmachausstellung im Ruhrgebiet, Sa, So 10-16 Uhr, Phänomania Erfahrungsfeld, spannende Entdeckungsreise, Am Handwerkerpark 8 - 10, 301030.

Kasper und der Osterhase, Sa, So 16 Uhr, Kirmesplatz Frintrop, Josef Tränklers Puppenbühne, ggü. Frintroper Str. 87.

KultFilmAbend, Sa 17-20 Uhr, Stephanus-Gemeindezentrum, für Jungen und Mädchen ab 13 Jahren, Langenberger Str. 434 a.

Familienschicht in der Mitmachzeche, Ticket-Punkt Werner-Müller-Platz vor der Kohlenwäsche, So 11-12.30, 13-14.30 Uhr, Zeche Zollverein, ab 5 Jahren, Familienführung, Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Kinder sprechen über Kunst - Denker und Gewichtheberinnen, So 15-16 Uhr, Museum Folkwang, Kostenfrei mit Eintrittskarte und Teilnahmesticker,, Museumsplatz 1, 8845444.

Infos & Forum

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, Sa 10-14, 14.45-18.30 Uhr, Impfpraxis Dr. Busch, ab 12 Jahren, Infos: 83886777, Wehmenkamp 25.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, Sa 10-16 Uhr, Marienhospital Altenessen, ab 12 Jahren, Hospitalstr. 24.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, Sa 10-16 Uhr, Kardinal-Hengsbach-Haus, ab 12 Jahren, Dahler Höhe 29.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, Sa 10-16 Uhr, Theaterpassage Essen, ab 12 Jahren, Rathenaustr. 2.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, So 10-14 Uhr, Bad und Sport Oststadt, ab 12 Jahren, Schultenweg 44.

Das Kinoprogramm am Wochenende

CinemaxX Essen

Berliner Platz 4-5, (040)80806969

Aykut Eniste 2 (OmU), Sa, So 23 Uhr, Sa auch 16.15 Uhr.

Clifford der große rote Hund, Sa 11.30, 13.15 Uhr, So 10.45, 13.30 Uhr.

Cyrano, Sa, So 19.30 Uhr, Sa auch 12.45, 16.30 Uhr, So auch 13.15, 16.20 Uhr.

Der Pfad, Sa 11 Uhr, So 13 Uhr.

Die Schule der magischen Tiere, Sa 12, 13.30 Uhr, So 11, 13 Uhr.

Dilberay (OmU), Sa, So 22.45 Uhr.

Encanto, So 11 Uhr.

In 80 Tagen um die Welt, Sa 11, 13.45, 14.30 Uhr, So 10.30, 13.30 Uhr.

Jhund (OmU), So 10.45 Uhr.

Kesisme: Iyi Ki Varsin Eren (OmU), Sa, So 22.15 Uhr.

King Richard, Sa 16.45 Uhr, So 17.30 Uhr.

Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick, Sa, So 19.15 Uhr, Sa auch 13.30 Uhr, So auch 12.30 Uhr.

Moonfall, Sa, So 20.15, 23.15 Uhr.

Sing - Die Show Deines Lebens, Sa, So 11.15, 16.30 Uhr, Sa auch 14.10 Uhr, So auch 10.30, 14.15 Uhr.

Spider-Man: No Way Home, Sa, So 22 Uhr, Sa auch 11.30, 13, 16.50, 20.15 Uhr, So auch 13.30, 19.45 Uhr.

The Batman, Sa, So 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20.30, 21, 22.15 Uhr, Sa auch 11.15 Uhr, So auch 11.30, 15.30 Uhr.

The Batman (OV), Sa, So 16.30, 19.30, 22.30 Uhr.

The Sadness, Sa 23.15 Uhr, So 23.10 Uhr.

Tod auf dem Nil, Sa, So 13.15, 16 Uhr, Sa auch 19.15 Uhr, So auch 19.20 Uhr.

Uncharted (OV), Sa 18.45 Uhr, So 18.50 Uhr.

Uncharted, Sa, So 14.45, 16.45, 17.45, 20.45, 22.50 Uhr, Sa auch 11.45, 13.45, 19.45 Uhr, So auch 11, 13.50, 19.50 Uhr.

Valimai (OmU), So 11.15 Uhr.

Wunderschön, Sa, So 17 Uhr, Sa auch 15.15, 20.10 Uhr, So auch 15.30, 21 Uhr.

Drive In Autokino Essen

Sulterkamp 70, 668669

Sing - Die Show Deines Lebens, Sa 19 Uhr.

Uncharted, Sa 22 Uhr, So 19 Uhr.

Eulenspiegel

Steeler Str. 208 - 212, 275755

Benjamin Blümchen, So 13 Uhr.

Cyrano, Sa 14.30 Uhr, So

14.45 Uhr.

Wunderschön, Sa, So 17.15 Uhr.

Filmstudio Glückauf

Rüttenscheider Str. 2, 43936633

Belfast, Sa, So 20 Uhr, Sa auch 15 Uhr.

Dem Leben entgegen - Kindertransporte nach Schweden, So 15 Uhr.

Der Mann, der seine Haut verkaufte (OmU), So 17.30 Uhr.

Der Mann, der seine Haut verkaufte, Sa 17.30 Uhr.

Galerie Cinema

Julienstr. 73, 275755

Contra, Sa, So 18.30 Uhr.

Der Rausch, Sa 16 Uhr.

Harold und Maude (OmU), So 16.30 Uhr.

King Richard, Sa, So 21 Uhr.

Lichtburg und Sabu

Kettwiger Straße 36, 231023

Der Pate, So 11 Uhr.

Harry Potter und der Orden des Phönix, So 11 Uhr.

The Batman, Sa, So 16.15 Uhr, Sa auch 20 Uhr.

The Batman (OmU), So 20 Uhr.

The Card Counter (OmU), So 20.15 Uhr.

The Card Counter, Sa, So 14.30 Uhr, Sa auch 20.15 Uhr.

Tod auf dem Nil, Sa, So 17.15 Uhr, Sa auch 13.15 Uhr.

Rat & Hilfe

Infos & Forum

Hotline der Essener Familien- und Erziehungsberatungsstellen, Sa, So 9-16 Uhr, 88-51033.

Soziales

Blutspenden, DRK-Blutspendezentrum, Kapuzinergasse 2, Sa 11-18 Uhr, 54379347.

Essener Babyfenster, 24 h, Kostenlose Notrufnummer: 0800 0102210, am Elisabeth-Krankenhaus, Klara Kopp Weg/Zugang von der Ruhrallee, Sa, So.

Frauen mit Kindern in Not, Aufnahme 24 h, Hermann-Friebe-Haus, Ahrfeldstr. 73, Sa, So, 8954820.

Frauennotruf- und Beratung, Frauenberatung Essen, Sa, So 10-13 Uhr, 786568.

Gewalt gegen Frauen - Hilfetelefon, Sa, So, (08000) 116 016.

Hilfe für Frauen - Tag und Nacht, Frauenhaus, Sa, So, 668686.

Hospizarbeit Essen e.V., Sa, So, (0176) 50957062.

Schutzhaus für Mädchen nach Missbrauch und Misshandlung, DomiZiel im Theresienheim, Dammannstr. 32 - 38, Sa, So, 319375-385.

Suchtnotruf rund um die Uhr, Die Fähre, Sa, So, 403840.

Telefonseelsorge, 0800 1110111 und 0800 1110222.

Selbsthilfe

Wenn Mama oder Papa Krebs haben, mit Kinderbetreuung, Kruykstiftung, Frauenselbsthilfe nach Krebs, Familiengruppe, Am Brandenbusch 6 a, Sa 14-16 Uhr, 5206076.

Vereine & Verbände

Radwerkstatt, Fahrräder können mit hilfreichen Tipps und Werkzeug vor Ort selbst repariert werden, WerkStadt, Katernberg, Viktoriastr. 5, Sa 11-14 Uhr.

Treffpunkt für Alkohol- und Medikamentenabhängige, Lädchen e.V., Altendorfer Str. 391, Sa 12-17 Uhr,

643883.

