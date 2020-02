Tina Dico rockt die Lichtburg mit beschwingter Spielfreude

Als wäre sie gerade aus dem Greta-Gerwig-Film „Little Women“ entsprungen, in weißer Rüschen-Bluse und langem Rock mit floralen Motiven, tänzelt die blond-bezopfte Tina Dico auf die Bühne der Lichtburg. Das Film-Thema, weibliche Orientierung zwischen romantischer Liebe und dem Streben nach Eigenständigkeit, zieht sich auch durch viele Songs der Dänin, die eigentlich Dickow heißt und sich begeistert zeigt vom „one of my favourite rooms“- Ambiente der Lichtburg.

Begleitet wird die 42-jährige Singer/Songwriterin von ihrer Band, zu der neben Ehemann Helgi Jónsson (Keyboard, Piano, Posaune) auch Marianne Lewandowski (Schlagzeug, Perkussion) und Dennis Ahlgren (Gitarre, Bouzouki) gehören. Dico und Lewandowski agieren stimmlich in perfekter Harmonie und ergänzen sich auch melodisch-rhythmisch ideal.

Tina Dico ist eine entschlossene Verfechterin der Lebens-Entschleunigung

Mit „Not Even Close“, vom jüngsten Album Fastland, eröffnet Tina Dico das knapp zweistündige Konzert. Fastland hat nichts mit der Schnelllebigkeit unserer Zeit zu tun – Dico ist nicht nur mit „Count to Ten“ eine entschlossene Verfechterin der Lebens-Entschleunigung -, sondern bedeutet auf Dänisch „Festland“. Also einen Ort, wo sie andocken, sich heimisch fühlen kann. Dieser ist bereits seit mehreren Jahren Island, wo sie in der Nähe von Reykjavik mit Jónsson und zwei Kindern lebt.

Tina Dico singt von Momenten der Einsamkeit und der Liebe zu einer Frau

Die Momente der Einsamkeit, die sie während ihres Londoner Aufenthalts empfunden hat, und die sie in „View From a Room“ besingt, sind vorbei, wenngleich das Publikum die intensiven Gefühlsschilderungen begeistert feiert. Nach „Moon to Let“, das von David Bowies „Space Oddity“ inspiriert erscheint, macht Dico mit „The Woman Downstairs“ die Liebe zu einer Frau nicht lediglich zum Thema, sondern lässt mit ihrer warm intonierenden Stimme das Publikum unmittelbar an ihrer Gefühlswelt teilhaben.

In den neuen Songs dominiert eine mitreißende Straßenmusiker-Lebensfreude

Dass diese nicht so traurig ist wie es früher häufiger klang, beweist sie einerseits mit dem trockenen Humor einer lebenserfahrenen Frau, mit dem sie gelegentlich die jeweiligen Songinhalte erläutert, andererseits mit einer neuen musikalischen Leichtigkeit. Es geht ihr um Spaß, etwa beim Covern von Songs wie Michael Kiwanukas „Love & Hate“. Bei den neueren Fastland-Songs dominiert eine mitreißende Straßenmusiker-Lebensfreude, angereichert mit viel Folk, Country und Rock. Noch bevor der Crosby, Stills, Nash & Young-Klassiker „Helplessly Hoping“ angestimmt wird, wird mit „Something You Can Keep“ in vierstimmigem Harmoniegesang die lebensbegleitende Wirkung von Musik beschworen.

Nach Zugaben und Standing Ovations ist klar: Tina Dico hat hat die Lichtburg gerockt, mit ihrer künstlerischen Authentizität in gewohnt einfühlsamen Tönen, aber auch mit wunderbar beschwingter Spielfreude.