Mentalist Timon Krause ist in der aktuellen Staffel der RTL-Tanzshow „Let's Dance" dabei. Im Herbst kommt er dann in die Lichtburg.

Entertainment Timon Krause: Vom „Let’s Dance“-Parkett in die Lichtburg

Essen. Timon Krause kann nicht nur Gedanken lesen, sondern auch Jive und Walzer tanzen. Nach „Let’s Dance“ kommt der Mentalist in die Essener Lichtburg.

Seine Kunst ist eigentlich das Gedankenlesen. Doch in diesen Wochen schaut Tanz-Deutschland Timon Krause gebannt auf die Beine. Der 28-jährige Mentalist vom Niederrhein ist Teilnehmer der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ und mit seiner Profi-Partnerin Ekaterina Leonova bislang ziemlich erfolgreich. In den bislang ausgestrahlten Shows glänzte Krause unter anderem mit einem temperamentvollen Jive oder mit einem emotionalen Walzer, der nicht nur „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse betörte: „Ich als Frau will mit einem Mann wie dir tanzen.“

Timon Krause und Ekaterina Leonova machen auf dem „Let’s Dance“-Parkett eine ausgesprochen gute Figur. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Im Herbst erlebt man Timon Krause dann wieder solistisch auf der Bühne: Am 27. September kommt der professionelle Gedankenleser, Autor, Speaker und Entertainer im Rahmen seiner „Mind Games“-Tour in die Essener Lichtburg.

Das Publikum erwartet nach Angaben der Veranstalter eine Show mit coolen Alltags-Hacks rund um das Thema „Mindreading“, sowie unterhaltsame Spiele und frappierende Experimente. Auch die Zuschauer werden dabei manchmal – fast unbemerkt - Teil der Performance. Das Erraten von PIN-Nummern, waghalsige, jedoch oft eintreffende Voraussagen oder die raffinierte Beeinflussung von Gedanken sind dabei die wohl populärsten „Zaubertricks“ des charismatischen Magiers, der sich letztlich nur den Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Geistes bedient und diese um seine außergewöhnlich ausgeprägten Fähigkeiten, wie schnelle Beobachtungsgabe, gekonnte Kommunikation und ausgeprägte Empathie, anreichert.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Jede „Mind Games“-Show kann auch als eine Art Mini-Workshop verstanden werden. Dem Publikum wird im Selbstversuch näher gebracht, wie das Lesen von Mimik funktioniert, geschickte Manipulation gelingt und dass sich Gedanken von einer zuvor unbekannten Person nicht nur entschlüsseln lassen, sondern diese zudem dessen Verhalten beeinflussen können.

Tickets (ab 34,50 Euro) unter www.eventim.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen