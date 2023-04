TikTok-Star Ricardo Marinello hat im McDonald's am Limbecker Platz in Essen eine besondere Gesangseinlage gegeben.

TikTok TikTok-Star Ricardo Marinello singt bei McDonald’s in Essen

Essen. Ricardo Marinello gewann 2007 die erste Staffel der Castingshow „Das Supertalent“. Jetzt kam er für eine Darbietung der besonderen Art nach Essen.

Mitten im normalen Betrieb des McDonald’s im Essener Einkaufszentrum Limbecker Platz ertönt am Freitagnachmittag plötzlich Musik und der deutsch-italienische Opernsänger Ricardo Marinello beginnt zu singen. Um ihn herum wird es still, die Menschen bleiben stehen und holen ihre Handys aus den Taschen, um diesen Moment festzuhalten.

Mit solchen Aktionen hat sich Marinello auf dem Videoportal TikTok einen Namen gemacht. Dort heißt er passenderweise „Sudden Singer“ (auf Deutsch etwa: „Plötzlicher Sänger“). „Wir wollten gerade unsere Bestellung aufgeben, als die Musik begann. Wir dachten, das muss ein Superstar sein, weil er so eine kraftvolle Stimme hat. Er singt mit so viel Gefühl, wir könnten stundenlang zuhören“, erzählen die zwölfjährigen Freundinnen Manuela und Amani.

Bekannt geworden ist der 34-jährige Ricardo Marinello im Jahr 2007, als er die erste Staffel der Castingshow ,,Das Supertalent“ gewann. Seitdem wirkt er in vielen klassischen Konzerten und Opern mit. „In der letzten Zeit haben wir überlegt, wie man auch mehr junge Menschen für diese besondere Art der Musik begeistern kann“, erzählt der Opernsänger.

Sänger Ricardo Marinello erreichte 28 Millionen Klicks auf TikTok

„Man muss mit der Zeit gehen, da entstand die Idee, es einfach einmal mit Videos von spontanen Gesangseinlagen in Restaurants und Bars zu probieren und diese dann auf dem Videoportal TikTok zu veröffentlichen“, erklärt Marinellos Manager Chris G. Maier. Vor zwei Wochen begann der Tenor dann, in einem Restaurant, am Tisch sitzend und mit einer Pizza vor sich, zu singen. Er ließ die Aktion filmen und stellte das Video online.

„Am Anfang hat es mich wirklich viel Überwindung gekostet, einfach so in einem Restaurant zu singen. Aber ich war absolut überwältigt von den Reaktionen und vor allem davon, dass wir es mit dem Video innerhalb weniger Tage auf über 28 Millionen Klicks geschafft haben“, so Marinello.

TikTok-Star Ricardo Marinello im Essener McDonald’s: Mit Fast Food in der Hand beginnt er zu singen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Kunden in Essener McDonald’s über Gesang von TikTok-Star: „Wunderschönes Erlebnis“

Auch in Essen ist der Sänger durch seine Videos schon bekannt geworden. „Als ich gehört habe, dass da jemand singt, wusste ich sofort, dass ich ihn kenne. Ich habe ein Video von ihm auf TikTok gesehen und konnte sofort mitsingen. Er hat großen Wiedererkennungswert. Das war ein wunderschönes Erlebnis, ich habe immer noch Gänsehaut“, erzählt die 44-jährige Silvia, die mit ihrem Sohn zu Gast im Schnellrestaurant ist.

Viele der anwesenden Gäste bitten Ricardo Marinello um ein gemeinsames Foto, da auch sie den Sänger aus seinen Videos kennen. Die Entscheidung, diese besonderen Gesangsdarbietungen zu filmen und ins Internet zu stellen, sei genau der richtige Weg gewesen, denn sogar der italienische Popsänger Eros Ramazotti habe seine Videos gesehen und Kontakt zu ihm aufgenommen, erzählt Marinello stolz. Er wolle auf jeden Fall mit diesen besonderen Auftritten weiter machen, um die Menschen zu berühren und ihnen die klassische Musik näher zu bringen. „Meine Passion ist die Musik und wenn vor allem junge Menschen nicht in die Oper kommen, dann soll die Oper zu ihnen kommen.“

