Kein Anfängerhund: Tierheim Essen will „Big Mac“ vermitteln

In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere aus dem Heim: Was man vor der Adoption beachten sollte

Essen. Das Tierheim Essen sucht für zahlreiche Tiere ein Zuhause: Nicht nur Hunde und Katzen sollen aktuell vermittelt werden. Zur Übersicht.

Ob Hunde, Katzen, Kaninchen oder Exoten wie Schlangen: Im Tierheim Essen warten ganz unterschiedliche Tiere auf ein Zuhause. Diese Übersicht zeigt, welche aktuell auf eine Vermittlung warten.

Das Tierheim Essen weist auf Folgendes hin: „Das Tierheim bleibt für spontane Besuche geschlossen. Die Vermittlung läuft über Terminvergabe. Bitte telefonisch im Tierheim melden.“ Die Telefonnummer lautet: 0201/ 8372350

Weitere Informationen stellt die Einrichtung an der Grillostraße 24 zur Verfügung: https://www.tierheim-essen.de/

Tierheim Essen: Diese Tiere suchen aktuell ein neues Zuhause

Die Englische Bulldogge „Big Mac“ wird nach Angaben des Tierheims stets unterschätzt. Der Hund sei sehr entspannt, bei seinen Pflegerinnen absolut unauffällig, „aber in gewissen Situationen beißt er halt auch mal zu“, heißt es. Somit bringt er ein Paket an Beißerfolgen mit, das sollte Interessenten klar sein. Big Mac ist kein Anfängerhund. „Hier ist eine konsequente Führung unabdingbar“, so das Tierheim.

Die Englische Bulldogge „Big Mac“. Foto: Tierheim

Kater Chiko freut sich auf ein neues Zuhause, in dem er sich in Ruhe einleben kann. Er brauche Menschen mit Katzenerfahrung, so das Tierheim. Wenn er Menschen mag, zeigt er es auch schon mal, trotzdem sollte man Chiko nicht unterschätzen, „da er dennoch seine eigene Meinung vertritt“. Er bekomme Schilddrüsenmedikamente, damit hat er keine Probleme und nimmt er auch mit Stäbchen.

Karte Chiko. Foto: Tierheim Essen

Das Frauchen von Schäferhund-Mischling Kripton ist leider ganz plötzlich verstorben und nun sucht er ein neues Zuhause indem er ebenfalls mit viel Liebe aufgenommen wird. Kripton ist ein ehemaliger Straßenhund der noch recht jung nach Deutschland gekommen ist. Er hat bereits vieles gelernt und auch alleine bleiben klappt recht gut. Im neuen Zuhause möchte er keine Kinder um sich herum haben, mit Katzen hat er dagegen keine Probleme.

Schäferhund-Mischling Kripton. Foto: Tierheim Essen

Katze Nalia ist etwa ein bis zwei Jahre Alt und sie liebt laut Tierheim Essen Action und Spaß. Sie möchte gern in eine Familie mit Kindern ziehen, die Lust haben sich mit ihr zu beschäftigen. Andere Katzen möchte sie im neuen Zuhause nicht haben, dafür aber die Möglichkeit zum Freigang.

Katze Nalia. Foto: Tierheim Essen

>>> Tierheim Essen hat laufende Kosten von 1,8 Millionen Euro

Das Tierheim Essen hatte im Jahr 2020 laufende Kosten von 1,8 Millionen Euro. Personalkosten machen laut Elke Esser-Weckmann (Vorsitzende des Tierschutzvereins) einen wesentlichen Teil aus, gefolgt von den Kosten der Fundtiere . Die versorgt das Tierheim.

machen laut Elke Esser-Weckmann (Vorsitzende des Tierschutzvereins) einen wesentlichen Teil aus, gefolgt von den . Die versorgt das Tierheim. Da die Versorgung von Fundtieren jedoch eine kommunale Pflichtaufgabe ist und die Stadt kein eigenes Tierheim hat, zahlt sie dafür jährlich 550.000 Euro ans Albert-Schweitzer-Tierheim. Tatsächlich kosteten die Fundtiere das Tierheim aber 960.000 Euro in 2020.

hat, zahlt sie dafür jährlich 550.000 Euro ans Albert-Schweitzer-Tierheim. Tatsächlich kosteten die Fundtiere das Tierheim aber 960.000 Euro in 2020. Auf der Homepage des Tierheims finden Sie weitere Tiere, die aktuell vermittelt werden: https://www.tierheim-essen.de/

