Tiergehege im Wichteltal: Aktionen für Familien an Ostern

Essen-Überruhr. Das Team des Tiergeheges Wichteltal in Essen-Überruhr bietet an Ostern ein Programm für die ganze Familie an. Auch ein Osterfeuer wird es geben.

Einen Tag der offenen Tür gibt es im Tiergehege Wichteltal am Ostersamstag, 8. April, ab 15 Uhr. Nach der Corona-Zeit möchte das Team wieder stärker auf das Tiergehege aufmerksam machen. Neben Attraktionen wie Kinderclown, Hüpfburg, Stockbrotbacken am offenen Feuer und Ziegenfüttern im Ziegenstall steht die Entzündung des Osterfeuers auf dem Programm.

„Eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Tierschutz-Jugendarbeit kann heutzutage nur durch ein sehr hohes Maß an persönlichem Engagement von jedem einzelnen ehrenamtlichen Helfer und eben durch die finanzielle und materielle Unterstützung von Unternehmen und Sponsoren bewerkstelligt werden“, teilt das Team mit. Um genau diese Unterstützung wirbt der Vorstand und informiert Interessierte beim Tag der offenen Tür.

Das Tiergehege in Essen-Überruhr ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien

Das Tiergehege Wichteltal ist einer von mehreren Vereinen in Essen, die sich um Tiere und ihre artgerechte Haltung kümmern. Er finanziert sich nach eigenen Angaben ausschließlich über Spenden. Einmal im Jahr präsentiert das Team den Bürgern, die das Projekt finanziell unterstützten, seine Arbeit. Die Spenden investiert der Verein zum Beispiel in das Futter für die Ziegen, in Tierarztkosten, aber auch in die Verbesserung der Scheune oder andere Projekte auf dem Gelände.

Gegründet hatte sich der Verein Tiergehege Wichteltal im März 2004. Das Gehege selbst gebe es schon seit den 1960er-Jahren Die Tiere hätten damals einem Rentner gehört, der dort wohnte und die Ziegen als Hobby hielt. Als er starb, hätten die Tiere geschlachtet werden müssen, wenn sie niemand übernommen hätte. Dann fanden sich Tierfreunde, die sich den Ziegen ohne große Vorkenntnisse, aber mit viel Engagement widmeten.

Das Wichteltal ist besonders für Familien ein lohnendes Ausflugsziel, nicht nur wegen der vielen Spazierwege. Kinder können die Ziegen dort hautnah erleben, streicheln und füttern.

Weitere Informationen gibt es unter www.wichteltal.de.

