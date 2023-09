Tiere als christliche Symbole: Domschatz Essen klärt auf

Essen. Kunstwerke auch im Essener Dom zeigen oft Tiere, die in der christlichen Tradition eine Bedeutung haben. Welche erklärt eine Sonderausstellung.

Ochs und Esel sind fester Bestandteil der Krippe, ohne Tiere hätte Noah wohl eine deutlich kleinere Arche gebaut – und eine Kirchenmaus gibt es längst nicht nur im Essener Dom: In der christlichen Tradition spielen alle möglichen Tiere eine Rolle. In einer Sonderausstellung stellt der Essener Domschatz einige von ihnen vor, zeigt sie auf seinen jahrhundertealten Schatzstücken und erzählt ihre Geschichten.

„Tierisch gut! Tierdarstellungen auf Kunstwerken im Essener Domschatz“ heißt die Schau, die sich gleichermaßen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene richtet, am Samstag, 2. September eröffnet wurde und bis zum 30. Dezember im Domschatz zu sehen ist.

In der Bibel wimmelt es nur so von Tieren

Diese Löwenköpfe als Türknäufe an einer Kirche standen einst als Symbol für Jesus Christus. Foto: Nicole Cronauge

„In der Bibel wimmelt es nur so von Tieren“, sagt Rainer Teuber, Leiter der Museumspädagogik und des Besucherservice im Domschatz, „die Liste reicht von A wie Adler bis Z wie Ziege.“ Teuber hatte die Idee zu der ungewöhnlichen Ausstellung, weil auch auf zahlreichen von der Bibel inspirierten christlichen Kunstwerken und liturgischen Gegenständen im Domschatz, im Dom und ringsum die verschiedensten Tiere zu sehen sind.

Mit Tieraufklebern an Vitrinen, großen Tieren an den Wänden und einem Begleitbuch macht der Domschatz nun in „Tierisch gut!“ an ausgewählten Kunstwerken auf diese Wesen aufmerksam und erläutert die Hintergründe. Dann geht’s zum Beispiel um Adler, Löwe und Stier auf dem Einband des fast 1000 Jahre alten Theophanu-Evangeliars. Oder um Jesus, der in der christlichen Tierwelt oft als Lamm, gelegentlich als Fisch und in einem 800 Jahre alten Türklopfer auch als Löwe dargestellt wird. Außerdem erklärt die Schau, warum die Schlange in der christlichen Kunst oft eine Verliererrolle bekommt.

Einige Leihgaben ergänzen das Domschatz-Ensemble

Eigens für die Ausstellung ergänzen zwei Leihgaben mit reichlich Tier-Bezug das Domschatz-Ensemble für die Sonderausstellung: Der „Wirbel der Schöpfung“ ist ein Retabel aus dem 20. Jahrhundert, also ein Bild mit zwei Seitenflügeln, das hinter einem Altar aufgestellt wird. Es zeigt jede Menge exotische Tiere, die Maria, Josef und das Jesuskind umkreisen. Die zweite Leihgabe zeigt ebenfalls eine Krippe: Die Szene auf der ungefähr 1600 Jahre alten Pyxis aus der Schatzkammer in Essen-Werden, einer kleinen runden Dose aus Elfenbein, gilt als älteste Darstellung der Weihnachtsgeschichte in Deutschland – Esel und Ochse inklusive.

Hatte die Idee zur Sonderausstellung: Rainer Teuber, Leiter der Museumspädagogik der Domschatzkammer. Foto: Nicole Cronauge

.„Es ist faszinierend zu sehen, wie tief manche Tier-Bilder in unserem kulturellen Bewusstsein verankert sind“, sagt Domschatz-Leiterin Andrea Wegener. „In unserer Ausstellung zeigen wir die Vielfalt der biblisch-christlichen Tierwelt, erklären Hintergründe und stellen Zusammenhänge dar.“

Ein Buch zur Sonderausstellung vertieft das Thema

Zudem werden die Hinweise in der Sonderausstellung durch ein über 130 Seiten starkes buntes Buch begleitet. Das beschreibt auch Tiere, die zwar in der Ausstellung, aber in keinem Biologie-Buch vorkommen, wie den drachenartigen Leviathan. Der gilt im Alten Testament als eines der ersten Geschöpfe Gottes und ist zum Beispiel auf dem Essener Schwert und dem Siebenarmigen Leuchter im Dom abgebildet.

Kinder, die die Ausstellung besuchen, erhalten das Buch kostenlos – dank der Unterstützung des Lions Club Assindia, der Freddy Fischer Stiftung und der Stiftung Training fürs Leben. Erwachsene können es für sieben Euro im Domschatz-Shop erwerben.

Geöffnet ist der Domschatz mit der Sonderausstellung „Tierisch gut!“ bis 30. Dezember 2023, Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Vom 17. bis 20. Oktober, an Allerheiligen, Heiligabend und den beiden Weihnachtstagen ist der Domschatz geschlossen. Der Eintritt ist für Kinder frei, Erwachsene bezahlen 5 Euro.

Führungen für Familien, Kinder und Erwachsene Viele Geschichten zu biblischen Tieren erzählen die Fachleute im Domschatz auch bei Führungen im Rahmen der Sonderausstellung. Die Führung für Familien findet am 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 09.12. und 23.12. jeweils von 15 bis 16 Uhr statt. Eine Führung speziell für Kinder gibt’s am 8.10., 15 bis 16 Uhr. Für Erwachsene gibt es am 13.10. um 19 Uhr einen Vortrag mit Dr. Rainer Hagencord zum Thema „Gott und die Tiere - ein Perspektivenwechsel“; ferner bietet Rainer Teuber Kuratorenführungen am 10.11. und am 15.12. jeweils um 19 Uhr an. Die Teilnahme kostet – inklusive Snacks und Getränke – 15 Euro. Darüber hinaus bietet der Domschatz nach individueller Absprache separate Besuche und Führungen an. Buchungsanfragen, Anmeldungen für die Abendveranstaltungen und alle weiteren Infos gibt’s unter Tel.: 0201/2204-206 oder E-Mail: domschatz@bistum-essen.de

