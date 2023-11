Ticket-Automaten im Essener Süden gesprengt

Der S-Bahnhof Kupferdreh. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte den Ticket-Automaten, der unterhalb der Gleise steht, zerstört.

Essen. Am S-Bahnhof Kupferdreh ist ein Ticket-Automat der Deutschen Bahn gesprengt worden. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Im Essener Stadtteil Kupferdreh ist in der Nacht auf Dienstag (14. November) ein Ticket-Automat der Deutschen Bahn gesprengt worden. Tatort ist der Busbahnhof an der Bahnstraße, dort geht es auch zum S-Bahn-Haltepunkt Essen-Kupferdreh.

Die Täter sind flüchtig. „Über die Höhe des Schadens und das Ausmaß der Zerstörung kann noch nichts gesagt werden“, berichtete ein Sprecher der Polizei Essen am Dienstag Morgen. Die Sprengung erfolgte gegen 3 Uhr in der Nacht.

In den Vorjahren gab es in Kupferdreh mehrere Geldautomaten-Sprengungen

Der Stadtteil Kupferdreh ist in den Vorjahren häufiger Schauplatz geworden von Automatensprengungen – allerdings hatten Täter bislang immer Geldautomaten im Visier. Anfang 2022 zerstörten Unbekannte einen Geldautomaten der Deutschen Bank auf der Kupferdreher Straße, zuvor hatten Kriminelle zweimal einen Geldautomaten in einer Filiale der Commerzbank zerstört. Die Folge: Im gesamten Stadtteil gibt es nur noch einen einzigen Geldautomaten – den der Sparkasse.

Dass jetzt ein Ticket-Automat der Bahn in Essen gesprengt wurde, ist das erste Delikt dieser Art im Stadtgebiet: Im Herbst war es bislang zu drei ähnlichen Vorfällen im Raum Duisburg gekommen sowie einem ähnlichen Fall in der Stadt Bochum und in Gelsenkirchen.

