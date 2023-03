Theatino: Essener Eulenspiegel-Kino wird jetzt zur Tanzbühne

Essen. Neue Veranstaltungsreihe „Theatino“ in Essen: Choreografin Jelena Ivanovic zeigt Eigenproduktion „Kontra Punkt“ mit Musik von Markus Stollenwerk.

Musik, Tanz und Kino kommen in der neuen Veranstaltungsreihe „Theatino“ zusammen, die die Essener Choreographin und Veranstalterin Jelena Ivanovic im Eulenspiegel-Filmtheater präsentiert. Am Montag, 13. und Dienstag, 14. März, 20 Uhr, steht auf der Bühne des stimmungsvollen 1950er-Jahre-Kinos die Premiere des Tanzstücks „Kontra Punkt“ auf dem Programm. „Kunstbaden“-Schöpferin Jelena Ivanovic und ihr Ensemble Tanzgebiet beschäftigen sich darin auch augenzwinkernd mit dem Miteinander und Untereinander in Gruppen. Begleitet wird die Produktion von Kompositionen des Essener Musikers Markus Stollenwerk.

Ein besonderer Ort für eine besondere Produktion: Die „Kunst der Fuge“ ist musikalische Inspiration für diese Tanzproduktion, die von Livemusik begleitet wird. Neben Markus Stollenwerk am Piano ist auch der großartige Akkordeonist Goran Kovacevic dabei, dessen Konzert im Februar bereits für einen gefeierten Start der „Theatino“-Reihe gesorgt hat.

Poetische Sprache des Tanzes lässt Raum für Interpretationen

Aus der „Kunst der Fuge“ wird im Essener Eulenspiegel dabei auch die „Kunst des Fügens“. Denn die Produktion beschäftigt sich mit Fragen der Gruppendynamik und kreiert Figuren, wie sie auch beim Personal Coaching auftreten: Wer gibt in einer Gruppe den Ton an? Wer fügt sich wem oder der Situation unter? Dabei lässt die oft poetische Sprache des Tanzes dem Publikum viel Raum für eigene Interpretationen und Sichtweisen, bietet aber auch in jedem Moment den Wiedererkennungswert von kleinen und großen Geschichten des Alltags

Auf der Bühne ist Jelena Ivanovic zusammen mit ihren Tänzerinnen und Tänzern Anna Wehsarg, Murat Alkan, Damiaan Bartholomeus Veens und Ricardo Campos Freire zu erleben.

Tickets (16/erm. 12 Euro) unter: www.filmspiegel-essen.de

