Theaterprojekt sucht Baumgeschichten aus dem Essener Westen

Essen-Frohnhausen. Ein Theater-Café sucht Geschichten von Menschen aus dem Essener Westen. Dabei spielen Bäume eine zentrale Rolle. Was daraus erwachsen soll.

Mit dem Erblühen der Natur im Stadtteil Frohnhausen hat das Theater-Café an der Raumerstraße ein interreligiöses Mitmach-Projekt gestartet. Darin stehen Bäume im Mittelpunkt.

Gesucht werden persönliche Geschichten, Baum-Erlebnisse oder Erinnerungen an den Lieblingsbaum im Essener Westen. Was ist oder war das für ein Baum und wo steht oder stand er? Später soll aus allen Beiträgen ein Quartiersspaziergang entwickelt werden.

Zusammenschluss mit Kirchenprojekt „Glaube, Kunst, Leben“

„Gern gehe ich zu dieser Weide und denke an meine Heimat“, erzählt Freshta Yaclgary. „Der Baum wie ein Haus, seine vielen langen Äste mit den Blättern hängen um mich herum nach unten.“ Die junge Frau aus Afghanistan spricht von einer Trauerweide in der Nähe ihrer Wohnung. Bezirksbürgermeisterin Doris Eisenmenger (Grüne) hört aufmerksam zu. Zur Vorstellung der ersten Baumgeschichten im Theater-Café an der Raumerstraße ist auch Werner Sonnenberg erschienen. Der evangelische Geistliche hat das kirchliche Projekt „Glaube, Kunst, Leben“ initiiert, dem sich das Theater-Café angeschlossen hat. „Wir haben hier mittwochs viele Stunden mit Besuchern über diese drei Begriffe diskutiert“, sagt Claudia Maurer, die das Theater „Der leere Raum“ mit dem Café leitet. Immer wieder sei dabei von Bäumen die Rede gewesen.

Treffen von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen

Hier sind Geschichten gefragt Wer eine Baumgeschichten anbieten möchte, kann sich bei Claudia Maurer und Mariela Rossi melden. Kontakt: Theater-Café, Theater „Der leere Raum“, Raumerstraße 11, 45144 Essen, Kontakt: 37645207. Mail: baumgeschichten@der-leere-raum.de. Beim Maifest der IG Frohnhausen wurden bereits einige Beiträge mit einem Recorder aufgezeichnet.

Einmal in der Woche kommen in dem ehemaligen Ladengeschäft an der Raumerstraße Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen wie in einem Café zusammen. Sie führen Gespräche oder sind künstlerisch tätig. Mit dem Baum-Thema konnte sich auch Pfarrer Sonnenberg schnell anfreunden. „Als ich vor 34 Jahren aus Düsseldorf nach Essen kam, wuchs im Pfarrgarten der Apostelkirche eine kleine Buche. Sie stand mitten auf der Wiese. Ich habe sie an den Rand versetzt.“ Das Umpflanzen nahm ihm das Gewächs nicht übel. Im Gegenteil: „Der Baum wuchs zu einer stattlichen Höhe heran. Für meine Kinder war er toll zum Klettern. Wir haben uns im Sommer über Schatten gefreut und im Herbst die vielen Blätter zusammengefegt.“

Generell sei ein Baum für ihn Symbol für Leben und Glauben. Zu Papier gebracht hat der Pfarrer und Kunstkurator seine Gedanken noch nicht. „Das folgt“, verspricht er. Mit Maurer und ihrer Theater-Kollegin Mariela Rossi hofft er nun auf rege Beteiligung. Jeder darf mitmachen.

Sieben Baumgeschichten wurden bereits eingereicht

Sieben Beiträge wurden bereits eingereicht. Die Abgabe ist per Telefon, persönlich, mit der Post oder als Mail möglich. Wer seine Geschichte lieber erzählen statt schriftlich festhalten wolle, sei auch willkommen. Den Projektstart verfolgte auch Café-Gast Gabi Kexel mit Spannung. Sie fotografiert gern Bäume. „Früher habe ich in Frohnhausen gewohnt. Im Hof stand eine Linde.“ Christian Uhl vom Jugendamt der Stadt Essen will ebenfalls für die Sache begeistern und mit dem Stadtteilbüro die Kitas einladen. Beruflich kenne er viele Konflikte um Bäume, berichtet er. „Manchmal sind Fällungen bei Bauvorhaben nicht zu umgehen.“

Standorte der Bäume werden in einer Karten festgehalten

Zunächst werden die Geschichten der Bäume gesammelt und Fotos gemacht. Aus beidem sollen Karten erstellt werden. „Wir würden die Texte dann gern einlesen lassen“, so Maurer. Am Ende könnte es Hörspaziergänge oder geführte Lesungen geben. Wer seinen Namen nicht nennen möchte, darf anonym bleiben. Vielleicht trage das Projekt dazu bei, dass sich Menschen aus der Umgebung näher kennlernen. Bei einer Tasse Kaffee im internationalen und interkulturellen Nachbarschaftscafé können diese Kontakte jeden Mittwoch ab 14 Uhr vertieft werden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen