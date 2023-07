Theaterdirektorin verlässt überraschend das Essener GOP

Essen. Freude und Tränen zugleich: Nach der gefeierten Premiere von „Sailors“ verabschiedet sich Nadine Stöckmann als Theaterdirektorin vom Essener GOP.

Nach dreieinhalb Jahren kündigt die Theaterdirektorin des GOP Essen völlig überraschend und sichtlich emotional ergriffen ihren Rücktritt an. Mit Tränen in den Augen und stockender Stimme bedankt sich Nadine Stöckmann beim hiesigen Publikum und ihrem Team nach der gefeierten Premiere der Show „Sailors“. Eine Besprechung folgt in den nächsten Tagen.

Als erste Frau in der Führungsposition des GOP Essen

Nadine Stöckmann übernahm Ende 2019 als erste Frau die Führungsposition des Varieté-Theaters an der Rottstraße und wurde unmittelbar mit den Lockdowns der Corona-Krise und ihren Folgen konfrontiert. Souverän meisterte sie den Umbau des Theaters für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Sie kümmerte sich um die Artisten aus der Ukraine, die ohne Auftrittsmöglichkeit und damit finanziellen Einbußen in Essen festsaßen sowie um die betroffenen Mitarbeiter ihres Hauses.

Sie hatte zuvor im Event- und Gastronomie-Management eines großen Berliner Hotels gearbeitet und anschließend im Management zweier Golfclubs in Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr. Für die gebürtige Berlinerin sei das Angebot, das Essener GOP übernehmen zu können, eine große Ehre, betonte sie zum Auftakt: „Allein dieses schöne Theater mit dem besonderen Ambiente als meinen neuen Arbeitsplatz bezeichnen zu können, ist schon großartig.“

