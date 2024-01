Theater Essen: Hier warten Konzerte, Opern und Schauspiel

Essen Essen hat mit seinen Theatern und einer großen Philharmonie viel für Kulturliebhaber zu bieten. Alle Infos zu den Spielorten im Überblick.

Theater in Essen: So ist das Angebot an Ballett-Aufführungen, Konzerten und Opern in der Stadt.

Essen: Highlights warten im Aalto- und Grillo-Theater, sowie der Philharmonie.

Wie das Programm an den Spielorten aussieht und wo Sie parken können, haben wir zusammengefasst.

Liebhaber von Theater, Ballett und Schauspiel erwartet in Essen eine große Auswahl. Gleich drei Orte stehen in der Stadt stellvertretend für das Kulturangebot. Dazu gehören das Aalto-Theater, das Grillo-Theater und die Philharmonie. Jede von ihnen deckt mindestens eine wichtige Komponente ab. Das müssen Sie über die Häuser und ihr Programm wissen.

Große Opern in Essen gibt es im Aalto-Theater

Ein echtes Essener Wahrzeichen ist das Aalto-Theater. Das große Opernhaus befindet sich im Essener Südviertel, unmittelbar angrenzend an den Stadtgarten. 1988 eröffnete das vom finnischen Architekten Alvar Aalto entworfene Gebäude und ist seither ein echter Besuchermagnet. Zu sehen gibt es dort Opern, Operetten, Musicals, Konzerte und auch Ballett-Vorführungen. Insgesamt finden 1125 Zuschauerinnen und Zuschauer im Aalto-Theater Platz.

Aktuelles Programm im Aalto-Theater:

13. Januar: Tosca, 19-22 Uhr, ab 16 Euro

21. Januar: Kammerkonzert V, 11 bis 13 Uhr, 16 Euro

1. Feburar: Tanzhommage an Queen, 19.30 bis 21.30 Uhr, ab 11 Euro

18. Februar: Lucrezia Borgia, 18 bis 20.30 Uhr, ab 11 Euro

Weitere Infos zum Programm gibt es auf der Seite der Theater Essen

Anfahrt und Parken:

Adresse: Opernplatz 10, 45128 Essen, Adresse für die Tiefgarage: Rolandstraße, 45128 Essen

Über die A40 kommen Sie aus beiden Richtungen über die Ausfahrt Essen-Zentrum zum Theater, mit dem ÖPNV geht es bis zur Haltestelle Philharmonie (Linien: U11, 107, 108) oder Aalto-Theater (Linien: 101, 105, 106)

Das Theater hat eine Tiefgarage mit nach eigener Aussage ausreichend Parkplätzen. Die Tiefgarage steht Ihnen ab 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn zur Verfügung. Die Parkplätze sind kostenlos.

Schauspiel in der Innenstadt: Grillo-Theater in Essen

Im Herzen der Essener Innenstadt: Schauspielkunst erwartet Sie im Grillo-Theater. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Mitten in der Essener Innenstadt befindet sich das Grillo-Theater. Es gehört zu den ältesten Theatern im Ruhrgebiet und verdankt seinem Stifter, dem Essener Unternehmer Friedrich Grillo, seinen Namen. 1892 eröffnete es das erste Mal seine Türen. Nach der weitgehenden Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde es anschließend in moderner Formensprache wiederaufgebaut. Seit 1988 dient es als Hauptspielstätte des Essener Schauspielensembles. So erwarten Sie dort vor allem Schauspielaufführungen für alle Altersgruppen.

Aktuelles Programm im Grillo-Theater

12. Januar: Doktormutter Faust (Uraufführung), 19.30 bis 21.10 Uhr, ab 14 Euro

25. Januar: Jeeps, 19.30 Uhr, ab 14 Euro

27. Januar: Die Rote Zora und ihre Bande, 17 bis 18.20 Uhr, ab 11 Euro

4. Februar: (Making) Woyzeck, 20 bis 21.35 Uhr, 11 Euro

Weitere Infos zum Programm gibt es auf der Seite der Theater Essen

Anfahrt und Preise:

Adresse: Theaterplatz 11, 45127 Essen

Über die A40 kommen Sie aus beiden Richtungen über die Ausfahrt Essen-Zentrum zum Theater. Das Grillo-Theater liegt in fußläufiger Nähe zum Essener Hauptbahnhof

Durch die Lage des Theaters, stehen Ihnen die Parkplätze und Parkhäuser in der Innenstadt zur Verfügung.

Die Essener Philharmonie ist ein Wahrzeichen der Stadt und bekannt für seine Konzerte. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Besondere Konzerte in der Philharmonie Essen

Das Zuhause für musikalische Aufführungen ist die Essener Philharmonie im Südviertel. Sie ist zugleich auch die Heimat der Essener Philharmoniker. Der Saalbau in Essen, in dem sich die Philharmonie heute befindet, existiert seit 1904. Auch dieser wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt und danach wieder hergerichtet. Nach langer Diskussion wurde beschlossen, den Saalbau in eine moderne Philharmonie mit 1800 Plätzen umzubauen, wobei die äußere Hülle erhalten blieb. 2004 war Wiedereröffnung. Seitdem erstrahlt das Gebäude am Essener Stadtgarten in seiner heutigen Art und ist ein wichtiger Ort für Musik in der Stadt.

Das aktuelle Programm der Philharmonie in Essen:

18. Januar: The Music of Harry Potter, 20 bis 22 Uhr, ab 60,75 Euro

20. Januar: Víkingur Ólafsson - Bach „Goldberg-Variationen“, 20 bis 22 Uhr, 33 Euro

1. Februar: Sinfoniekonzert VII, 19.30 bis 21.30 Uhr, ab 17 Euro

24. Februar: London Philharmonic Orchestra - Tschaikowski 4, 19 bis 21 Uhr, ab 30 Euro

Weitere Infos zum Programm gibt es auf der Seite der Theater Essen

Anfahrt und Parken

Adresse: Huyssenallee 53, 45128 Essen, Adresse für die Tiefgarage Saalbau: Huyssenallee 53, 45128 Essen, Adresse für die Tiefgarage Philharmonie: Huyssenallee 17, 45128 Essen

Über die A40 kommen Sie aus beiden Richtungen über die Ausfahrt Essen-Zentrum zum Theater, mit dem ÖPNV geht es bis zur Haltestelle Philharmonie (Linien: U11, 107, 108) oder Aalto-Theater (Linien: 101, 105, 106)

Die Philharmonie bietet zwei Parkhäuser. Hier können Sie den Konzerttarif für 3,50 Euro wählen. Der Tarif beginnt zwei Stunden von dem Konzert und endet in der Regel fünf Stunden danach.

