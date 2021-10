Casting-Show The Voice of Germany: jüngstes Gesangstalent kommt aus Essen

Essen. Mathis Kloss ist das jüngste Talent der 11. Staffel von „The Voice of Germany“. Wie der Essener (16) die Jury um Sarah Connor überzeugen will.

Mathis Kloss ist mit seinen 16 Jahren nur ein paar Jahre älter als die Casting-Show „The Voice of Germany“. Als die Sendung 2011 startete, war Mathis gerade mal fünf Jahre alt. In einem Alter, wo andere Kinder noch auf die Spielzeug-Trommel schlagen, hat der kleine Mathis schon die Stimmbänder trainiert – und niemals mehr damit aufgehört: „Einen Tag ohne Singen, den gibt’s gar nicht mehr.“ In der 11. Staffel des erfolgreichen Gesang-Contests tritt der Essener Schüler nun als jüngster Teilnehmer an. Am Sonntagabend überträgt Sat.1 seinen Auftritt bei den „Blind Auditions“.

Nur die Stimme zählt: Die „Blind Auditions“ sind eine Besonderheit der Show, die abwechselnd von ProSieben und Sat.1 übertragen wird. Die Juroren, zu denen in diesem Jahr neben Mark Forster und Nico Santos erstmals auch Johannes Oerding und Sarah Connor gehören, sitzen bei diesen Auftaktrunden mit dem Rücken zur Bühne und müssen sich gewissermaßen „blind“ entscheiden, ob die Kandidatin oder der Kandidat weiterkommt.

Wer während des Auftritts als Juror den Buzzer drückt, darf sich auf dem roten Stuhl umdrehen und holt das Talent damit in sein Team. Drücken mehrere Juroren während des Auftritts auf den Buzzer, darf sich der Kandidat entscheiden, in welches Team er gehen möchte. Mathis Kloss hat sich vor seinem Auftritt keine großen Gedanken gemacht, mit welchem Künstler er möglicherweise weiter arbeiten möchte. „Erst mal ist es wichtig, einen guten Auftritt hinzulegen.“ Ob ihm das gelingt, wird sich am Sonntagabend zeigen.

Zum 80. Geburtstag von Oma Hedwig hat der Essener „Ein Stern“ von DJ Ötzi gesungen

Eine, die ganz bestimmt vor dem Fernseher sitzt, ist Oma Hedwig. Ihren 80. Geburtstag hat Mathis mit „Ein Stern“ von DJ Ötzi gerockt, was in jungen Jahren eines seiner Lieblingslieder war. Und auch sonst ist der 16-Jährige für Hochzeiten, Geburtstage und andere Familienfeiern mittlerweile schon mehrfach „gebucht“ worden.

Das Repertoire des Gesangstalent ist dabei groß – Frank Sinatras Megahit „My Way“ gehört ebenso dazu wie die Songs von Roger Cicero. Jazz, Swing oder Pop, deutsche oder englische Songs – Mathis Kloss ist flexibel. „Das Genre ist nicht wichtig. Es kommt drauf an, ob mir das Lied gefällt“, erklärt der 16-Jährige selbstbewusst. Bei den „Blind Auditions“ tritt er mit einem Titel des mit nur 46 Jahren verstorbenen Sängers Roger Cicero an: „Glück ist leicht.“

Die neue Jury von „The Voice“ In der elften Staffel von „The Voice of Germany“ wurde die Jury weitgehend neu besetzt. Stefanie Kloß, Samu Haber, Rea Garvey und Yvonne Catterfeld sind nicht mehr dabei. Neben Nico Santos und dem „dienstältesten“ Juroren Mark Forster nehmen in der neuen Staffel mit Johannes Oerding und Sarah Connor zwei deutsche Topstars auf den roten Sesseln Platz. Zu den Kandidaten der Casting-Show gehört mit Ann Sophie Dürmeyer diesmal auch eine ehemalige ESC-Teilmehmerin. Die Sängerin war 2015 als Ersatz für Andreas Kümmert eingesprungen – und ging am Ende mit 0 Punkten nach Hause.

Eine gute Portion Können gehört freilich auch dazu, um in den Kandidatenkreis von „The Voice of Germany“ aufgenommen zu werden. Seit einem Jahr nimmt Mathis Kloss deshalb Gesangsunterricht in der Rüttenscheider Music Academy. Dort ist er auch auf seinen Gesangslehrer Riccardo Mancini getroffen, der das besondere Talent sofort erkannt hat.

Mancini hat seinen begabten Schüler auch zu den „Blind Auditions“ nach Berlin begleitet. Die Vorausscheidungen werden aufgezeichnet, bevor es für die ausgewählten Kandidaten in den nächsten Wochen dann weitergeht mit den Battles und den Sing-Offs bis ins Finale.

Mathis Kloss freut sich schon auf sein erstes Essener Konzert in der Philharmonie

Noch darf Mathis Kloss nicht verraten, ob er ein weiteres Mal ins Filmstudio Adlershof nach Berlin reisen darf. Von der Jury-Entscheidung wird ein Millionenpublikum erst am Sonntagabend erfahren. Den verbringt Familie Kloss nicht vor dem heimischen Fernseher in Frintrop, wo Mathis zusammen mit Papa Matthias, Mama Ursula, dem 19-jährigen Bruder Nikolas und Oma Hedwig auf einem kleinen Hof samt Pferdepension lebt, sondern im Urlaub in Südspanien.

An die „Gefühlsachterbahn“ beim Auftritt wird sich Mathis Kloss dann bestimmt noch einmal erinnern. Und sich gleichzeitig schon auf den nächsten großen Auftritt freuen. Denn wie auch immer der „The Voice“-Wettbewerb ausgeht. Am 20. Dezember ist Mathis Kloss schon fest gebucht: Dann feiert der Essener sein Debüt beim traditionellen „Konzert in der Weihnachtszeit“ in der Essener Philharmonie.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen