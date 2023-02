Teurer Porsche aus Tiefgarage in Essen-Kettwig gestohlen

Essen. Ein Porsche 911 Targa 4 GTS ist aus einer Garage an der Ruhrstraße gestohlen worden. Der Besitzer hatte den Wagen am 15. Februar dort abgestellt.

Ein auffälliger Porsche ist aus einer Tiefgarage in Essen-Kettwig gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise möglicher Zeugen.

Dieser Porsche ist aus einer Tiefgarage in Essen-Kettwig gestohlen worden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Montag berichtete, bemerkte der 53 Jahre alte Besitzer am 20. Februar den Verlust seines orangefarbenen 911 Targa 4 GTS, nachdem er den Sportwagen am 15. Februar in der Tiefgarage an der Ruhrstraße abgestellt hatte.

Wer Hinweise zum Verbleib des Porsches machen kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

