Testzentrum am Flughafen Essen/Mülheim öffnet auch Silvester

Drive-in-Coronatests bietet das Deutsche Rote Kreuz im Luftschiffhangar am Flughafen Essen/Mühlheim an.

Essen. Das Deutsche Rote Kreuz öffnet Silvester sein Testzentrum am Flughafen Essen/Mülheim: Vor der Feier zum Coronatest – das biete mehr Sicherheit.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Essen öffnet sein Drive-in-Testzentrum im Luftschiffhangar am Flughafen Essen/Mülheim auch Silvester. Schon an den Weihnachtsfeiertagen hatte das DRK zusätzliche Öffnungszeiten angeboten. Am Freitag, 31. Dezember (Silvester), öffnet es von 7 bis 19 Uhr. Nur an Neujahr nehme sich das Team eine Auszeit, teilt das DRK mit: Am 1. Januar bleibt das Zentrum geschlossen.

„Während der Feiertage begegnen sich viele Menschen und feiern gemeinsam mit Familie und Freunden. Wir unterstützen mit erweiterten Öffnungszeiten, um das Sicherheitsniveau bei diesen Begegnungen mit tagesaktuellen Schnelltests auf Covid-19 zu erhöhen“, erklärt Malte-Bo Lueg, Projektleiter beim Deutschen Roten Kreuz Essen. Um einen zügigen Testablauf zu gewährleisten, wird nur mit Termin getestet. Neben den Schnelltests bietet das DRK auch PCR-Tests und Antikörper-Testungen an.

Das DRK betreibt das Testzentrum seit Mitte Februar 2021 gemeinsam mit der Westdeutschen Luftwerbung GmbH (WDL) und der Weles Medizinprodukte GmbH. Bei dem praktisch kontaktlosen Drive-in-Konzept, müssen die zu testenden Personen ihr Fahrzeug nicht verlassen und können gleich nach dem Test weiterfahren. Die Befunde der Antigen-Schnelltests werden den getesteten Personen innerhalb von 30 Minuten per E-Mail zugeschickt. Für die PCR-Tests sind die Ergebnisse nach etwa 24 bis 48 Stunden auf der Webseite des Labors einsehbar.

Terminbuchung auf: www.drivein-testzentrum.de

