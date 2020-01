Essen. Über wichtige Dinge wie Testament, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht informieren Experten am 11. Februar in Essen. Anmeldung erforderlich.

Testament und Vollmacht: Großer Vorsorgetag in Essen

Bis zum Frühjahr will Steinar Ørvik alles erledigt haben. „Dieses Mal wirklich. Ich habe es lange genug vor mir hergeschoben“, sagt der 75-jährige Essener. Was er meint, ist die Vorsorge. Das heißt: Zu Lebzeiten mit Sinn und Verstand alle Dinge zu regeln, die im Notfall wichtig werden könnten. Was beim Ausfüllen der Unterlagen alles beachtet werden sollte, erklären die Experten beim 8. Vorsorgetag Ruhr am Dienstag, 11. Februar, auf dem Gelände des Essener Universitätsklinikums.

Essen Das sind die Experten Folgende Experten stehen beim 8. Vorsorgetag Ruhr am 11. Februar in Essen Rede und Antwort: Winfried Bein, Vize-Präsident des Amtsgerichts Essen (a.D.). Dr. Rainer Kundt, Ärztlicher Leiter des Essener Gesundheitsamtes. Dr. Bernhard Mallmann, Palliativbeauftragter der Universitätsmedizin Essen. Jorit Ness, Geschäftsführer der Stiftung Universitätsmedizin. Außerdem gibt es Stände mit Informationsmaterial und Büchern zum Thema, unter anderem aus dem Klartext-Verlag.

Wer auf Papieren wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder Testament seinen Willen festhält, erleichtert nicht nur sein eigenes Gewissen und sorgt für Klarheit, er macht auch seinen Angehörigen oder Vertrauten einiges leichter. Denn im Todesfall oder bei einer schweren Erkrankung müssen Dinge entschieden werden, die sehr sensibel und knifflig sein können. Möchte der schwerkranke Patient lebensverlängernde Maßnahmen? Ist eine künstliche Beatmung erwünscht? Welche Beerdigung wäre in seinem Interesse? Und da gibt es ja noch das Erbe.

Essener hat in der eigenen Familie erlebt, wie wichtig die richtige Vorsorge ist

Ein erstes Testament hat Steinar Ørvik schon vor Jahren entworfen. Das immerhin. „Aber es ist ja vieles mehr zu regeln. Das Testament habe ich immer wieder überarbeitet, denn die Lebensumstände verändern sich“, sagt der ehemalige Ruhrkohle-Bergbauingenieur und gebürtige Norweger.

Vor einiger Zeit erst hat er wieder erlebt, wie wichtig es sein kann, die passenden Unterlagen zusammenzuhaben. Als seine eigenen Eltern verstorben sind und etwas später auch die seiner Lebensgefährtin. „Da hatten wir vieles zu entscheiden und waren froh, dass es Schriftstücke gab.“ Aber er weiß auch, dass es für viele Menschen ein Tabuthema ist, über den eigenen Tod oder schwere Krankheiten nachzudenken: „Die Vorsorge steht auf der To-Do-Liste ganz oben, aber dann erledigt man es doch nicht, sondern beschäftigt sich lieber mit der Planung des nächsten Urlaubs.“

Experte: Vorsorge ist in jedem Alter wichtig

Jorit Ness begleitet die Essener Vorsorgeveranstaltung schon seit Jahren als Experte. Er informiert zum Thema Testament. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Vor wenigen Tagen hat sich Steinar Ørvik nun endlich Formulare und einen Ratgeber ausgedruckt. Über die Internetseite des Bundesjustizministeriums (www.bmjv.de). Mit solchen Vordrucken beschäftigen sich auch die Experten des 8. Essener Vorsorgetags. Jorit Ness gehört dazu. Der Geschäftsführer der Stiftung Universitätsmedizin steht an diesem Tag für Fragen rund um das Testament zur Verfügung. Er begleitet die Veranstaltung schon viele Jahre und sagt: „Mit der Vorsorge sollte man sich in jedem Alter befassen. Und am besten prüft man die Unterlagen alle paar Jahre, denn manche Pläne können sich ändern.“

Bei der Veranstaltung geben die Experten Hilfestellung und wichtige Informationen, was bei der Erstellung von Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Testament zu beachten ist. Es gibt am Dienstag, 11. Februar, zwei Termine: Um 14 Uhr und um 17 Uhr im Deichmann-Auditorium des Lehr- und Lernzentrums der Uniklinik Essen, Virchowstraße 163a.

Anmeldung für den Vorsorgetag Ruhr erforderlich

Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. (0201) 723-3630 (mo-fr 10 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an anmeldung@universitaetsmedizin.de Wunschtermin (14 oder 17 Uhr), Name und Anschrift sollten hinterlassen werden. Ebenso der Hinweis, ob eine Begleitung mitkommt. Die Teilnahme kostet 5 Euro, darin sind Kaffee, Kuchen und Informationsmaterial enthalten. Eine Begleitperson ist pro Anmeldung kostenfrei dabei.