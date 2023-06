„Teppichreiniger“ betrügen Ehepaar - Festnahmen in Essen

Essen. Die Polizei konnte zwei mutmaßliche Trickbetrüger festnehmen, die ein Ehepaar hereinlegen wollten. Ermittler warteten bereits in der Wohnung.

Die Polizei hat in Essen zwei mutmaßliche Trickbetrüger festnehmen können, die als falsche Teppichreiniger ein älteres Ehepaar im Ostviertel hereingelegt haben.

Wie die Behörde berichtete, hatte ein 91-Jähriger am 6. Juni einen Werbeprospekt einer Teppichreinigungs-Firma in seinem Briefkasten entdeckt. Bei einem Telefonat gab ein bis dahin Unbekannter an, noch am selben Tag vorbeikommen zu wollen. Man verabredete sich gegen 14 Uhr in dem Wohnhaus der Senioren an der Ribbeckstraße.

Die Betrüger erschienen erneut an der Wohnanschrift

Bei einer Begutachtung gab der Mann den Wert der Teppiche mit einer vierstelligen Summe an. Sie müssten aber dringend gesäubert werden, was ebenfalls vierstellig kosten solle. Da sich das Ehepaar darauf nicht, gab der Betrüger vor, eines der guten Stücke zu veräußern und den erzielten Erlös als Bezahlung zu behalten.

Als das Duo wenige Wochen später erneut wie verabredet an der Wohnanschrift erschien, um ungereinigte Teppiche abzugeben, standen zivile Ermittler der Polizei bereit. Die beiden 20 und 28 Jahre alten Essener wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird nun wegen Betrugs ermittelt, so die Polizei.

