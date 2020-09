Behindertensport Tennisturnier in Borbeck: Spieler mit und ohne Handicap

Essen. Erfolg für die Integration von Behinderten: Bei einem Tennisturnier in Borbeck traten jetzt Sportler mit und ohne Handicap im Doppel an.

Den Begriff gemischtes Doppel haben die Sportler des TuS 84/10 und der Behinderten Sportgemeinschaft Essen e. V. (BSG) bei einem besonderen Turnier im September mit neuem Leben gefüllt: Auf der Anlage in Borbeck traten 32 Spieler in Teams an, „die immer von einem Athleten mit und einem ohne geistige Behinderung gebildet wurden“, wie die BSG-Vorsitzende Jutta Wagner erklärt.

Das integrative Tennisturnier der beiden Vereine habe bereits zum dritten Mal stattgefunden und damit schon eine gewisse Tradition. Neben den Gastgeber-Vereinen traten auch Sportler des NTC Stadtwald Neuss an.

Turnier drohte, wegen Corona auszufallen

Die Athleten hatten sich schon lange auf das Turnier gefreut und regelmäßig trainiert. „Zuletzt hatten sie große Sorge, das Turnier könne wegen Corona ausfallen“, sagt Jutta Wagner, die die Veranstaltung zusammen mit TuS84/10-Geschäftsführer Jürgen Diedrich und Sportwart Hans Schymura organisiert hatte. Mit einem großartigen Hygienekonzept habe Diedrich dafür gesorgt, dass die Veranstaltung reibungslos stattfinden konnte.

Bei schönstem Sonnenschein seien dem Publikum spannende Matches geboten worden. So hätten die mehrmaligen deutschen und westdeutschen Meister aus der Regionalligamannschaft des TuS 84/10, Detlef Hungerberg, Peter Schreckenberg, Thomas Drees voller Begeisterung an der Seite ihrer Teampartner mit Handicap gekämpft. Der deutsche Meister Hardy Mans habe sie als Zuschauer unterstützt.

Zuschauer sprachen vom Highlight des Jahres

Jutta Wagner lobt als Vorsitzende der Behinderten Sportgemeinschaft Essen, dass die Tennisabteilung des TuS84/10 schon lange helfe, dass Integration gelebt werde: So habe der Verein die Tennisspieler der BSG kostenlos als Mitglieder aufgenommen, und Sponsoren des TuS84/10 finanzierten das Training der behinderten Sportler. Bei dem Turnier habe sich das in einem so fairen wie anspruchsvollen Wettkampf niedergeschlagen. Jürgen Dietrich erzählt, dass sich viele Zuschauer bei ihm bedankt und den Tag als „Highlight des Jahres“ bezeichnet hätten.