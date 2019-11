Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tennisclub Heisingen feiert 50. Geburtstag

Der Tennisclub Heisingen befindet sich an der Westpreußenstraße 50 auf dem Gelände, das inzwischen dem Verein gehört. Seinen 50. Geburtstag feierten rund 200 Mitglieder in der Tennishalle, die in den Vereinsfarben Grün-Weiß geschmückt und für zwei Wochen gesperrt wurde. Es gratulierte auch Bürgermeister Rudolf Jelinek.

Die öffentliche Clubgaststätte „Heibreak“ öffnet für Mitglieder und Nichtmitglieder. Auch die Hallenzeiten (täglich 8 bis 22 Uhr) werden – nach Verfügbarkeit – an Nichtmitglieder vergeben.

Das Training der Kinder übernimmt der ehemalige Davis-Cup- und Bundesligaspieler Milko Petkov: sportliche Ambitionen, Turniere und Meisterschafts-Teilnamen nicht ausgeschlossen.

Weitere Informationen: http://www.tc-heisingen.de/start/