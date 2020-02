Tempo 30: Stadt Essen „blitzt“ auf der Alfredstraße (B224)

Seit dieser Woche gilt auf der Alfredstraße (B224) Tempo 30; seit diesem Donnerstag, 6. Februar, kontrolliert die Stadt Essen, ob sich die Verkehrsteilnehmer an das Tempolimit halten. In den vergangenen Tagen war dies eher selten der Fall. An dem etwa 300 Meter langen Straßenabschnitt zwischen der Bertoldstraße und der Folkwangstraße stehen deshalb nun „Blitzer“, die die Geschwindigkeitsbeschränkung in beide Fahrtrichtungen überwachen.

Wer nur 30 km/h fuhr, wurde von anderen Verkehrsteilnehmern angehupt

„Wir konnten in den vergangenen Tagen feststellen, dass das Tempolimit nicht eingehalten wird“, erklärte dazu Stadtsprecherin Silke Lenz. Auch das habe es gegeben: Wer den Fuß vom Gas nahm und nicht schneller als 30 km/h fuhr, wurde von anderen Verkehrsteilnehmern angehupt. Bei der Stadt seien mehrere Beschwerden eingegangen.

Die Stadt will herausfinden, welchen Einfluss das Tempo auf die Luftqualität hat

Mit der Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit will die Stadt herausfinden, welchen Einfluss dies auf die Luftqualität hat. Für eine gesicherte Datenlage sei es erforderlich, dass sich die Verkehrsteilnehmer an die Tempo-Beschränkung halten. Die Geschwindigkeitskontrollen sollen nun bis zum 21. Februar aufrechterhalten werden. Dann endet der Versuch.