Telekom-Störung: Innenstadt Essen über Stunden ohne Internet

Essen. Eine massive Störung bei der Telekom hat dazu geführt, dass es in der Innenstadt Essen am Donnerstag Mittag kein Internet gab. Die Folgen.

In der Essener Innenstadt ist am Donnerstag Mittag für mehr als zwei Stunden das Internet ausgefallen. Die Folgen: In vielen Geschäften konnten Kunden nicht mit EC- oder Kreditkarte, sondern nur mit Bargeld bezahlen. Das Programm des Senders „Radio Essen“ fiel von 11.20 Uhr bis kurz vor 14 Uhr aus; beim Sender richtete man kurzfristig technische Provisorien ein – mit der Konsequenz, dass nach Senderangaben das Programm nur sehr leise im Radio zu vernehmen war.

Genaue Ursache noch unklar

Nach Angaben von Geschäftsleuten in der Innenstadt sollen einige Büros am Mittag dicht gemacht haben, weil keine Kommunikation per Computer mehr möglich war. Was genau die Ursache für die Störung ist, blieb unklar. „Wir hatten eine kurzzeitige Störung in unserem Netz, die mittlerweile behoben ist. Kartenzahlungen sollten also wieder einwandfrei funktionieren“, teilte ein Sprecher der Telekom gegen 14.54 Uhr mit.

