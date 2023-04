Teilnehmerrekord beim Herz-Kreislauf auf Zeche Zollverein

Der fünfte Herz-Kreislauf (Bild) ging im Vor-Corona-Jahr 2019 an den Start. Während der Pandemie musste das Teilnehmerfeld entzerrt werden.

Essen. Rund 1400 Teilnehmer gehen diesmal beim Herz-Kreislauf auf Zeche Zollverein an den Start: Sie laufen für ihre Gesundheit und für die gute Sache.

Über einen neuen Teilnehmerrekord freut sich der Herz-Kreislauf, der am Montag, 1. Mai, auf Zeche Zollverein stattfindet: Bis jetzt haben sich mehr als 1400 Menschen zu dem Lauf angemeldet, der als Familienevent angelegt ist. „Unser Ziel, mindestens 1000 Herzen für Kinder und Bewegungsprojekte in Bewegung zu bringen, haben wir mehr als erreicht“, sagt Dorothee Renzel, Pressesprecherin des Essener Elisabeth-Krankenhauses, das den Lauf organisiert.

Der Lauf, der in diesem Jahr zum neunten Mal stattfindet, verfolgt einen doppelten Ansatz: Einerseits wollen die Kardiologen um Prof. Oliver Bruder Essener vom Kindes- bis zum Seniorenalter für gesunde Bewegung begeistern und bieten daher Formate vom Bambini-Lauf bis zur 10 Kilometer langen Hauptstrecke an. Andererseits sollen mit dem Erlös des Laufs langfristig sportliche Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützt werden. „Die Teilnehmer gehen für den guten Zweck an den Start“, sagt Bruder, der die Sozialinitiative „1000 Herzen“ ins Leben gerufen hat.

Essener Gesamtschule hat „Bock auf Bewegung“

Im vergangenen Jahr profitierte auch die Gesamtschule Bockmühle von der Förderung: Bälle, Schläger, Netze für Basketballkörbe für den Ganztag wollte sie anschaffen. Außerdem nahm ein ganzer Jahrgang selbst am Lauf teil, Motto: „Bock auf Bewegung“. Die Begeisterung hat offenbar angehalten: Auch in diesem Jahr schickt die Bockmühle wieder 130 Schüler und Schülerinnen an den Start.

Die Startgebühr beträgt für Erwachsene 17,50 Euro, Kinder unter 18 Jahren nehmen kostenlos teil. Kurzentschlossene können sich bis Samstag, 29. April, anmelden: www.herz-kreislauf-essen.de/

