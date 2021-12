Teilnehmer für Freiwilliges Soziales Jahr in Essen gesucht

Essen-Bergerhausen. Die Johanniter in Essen haben noch Plätze frei. Die Arbeit beim Rettungsdienst kann bei der Berufsorientierung helfen. Was Teilnehmende erwartet.

Die Johanniter in Essen suchen noch junge Frauen und Männer für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Es ermögliche jungen Menschen nicht nur erste Erfahrungen im Berufsleben und eine berufliche Orientierung, sondern könne helfen, die Wartezeit bis zum Start von Studium oder Ausbildung sinnvoll zu nutzen.

Die FSJler und alle, die den Bundesfreiwilligendienst leisten, werden kostenfrei zum Rettungshelfer ausgebildet und in den jeweiligen Einsatzbereich eingearbeitet. Die theoretische Ausbildung findet an der staatlich anerkannten Rettungsdienstschule der Johanniter in Essen statt, die erforderlichen Praktika werden an einer der beiden Johanniter-Lehrrettungswachen in Essen und Mülheim absolviert.

Die Aufgaben im Freiwilligen Sozialen Jahr bei den Johannitern in Essen sind vielfältig

Die Aufgaben sind vielfältig: Die Frauen und Männer können im zentralen Einsatzdienst, beim Transport von Blutkonserven, Organen und Ärzteteams sowie im Haus-Notruf-Dienst tätig werden. Ein Einsatz ist auch beim Krankentransport oder in der Haus-Notruf-Zentrale möglich. Darüber hinaus gibt es auch Stellen in der Erste-Hilfe-Ausbildung sowie in der Jugendarbeit. Wenn nach Corona wieder größere Veranstaltungen stattfinden, können die Helferinnen und Helfer zudem auch bei Festivals, Konzerten, Sport- und Kulturveranstaltungen aller Art als Sanitätsdienst dabei sein.

Der Freiwilligendienst dauert zwölf Monate und kann auf 18 Monate verlängert werden. Bei der Verlängerung unterstützen die Johanniter die Weiterbildung vom Rettungshelfer zum Rettungssanitäter. Aktuell wechseln einige FSJlern ins Hauptamt, die ihren Freiwilligendienst mit zwölf beziehungsweise 18 Monaten absolviert haben. „Deshalb können kurzfristig einige Stellen für das FSJ nachbesetzt werden“, heißt es seitens der Johanniter.

Die Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein

Karoline Rommeswinkel hat 2015 ihren Freiwilligendienst bei den Johannitern in Essen absolviert, wurde dann Rettungssanitäterin und hauptamtliche Leiterin für den Zentralen Einsatzdienst, wo sie selbst FSJler betreute. „Ich würde diesen Weg jederzeit wieder gehen und kann es jedem nur empfehlen. Es ist eine spannende Tätigkeit in einem jungen, motivierten Team. Ich habe unglaublich viel in meinem Freiwilligen Sozialen Jahr gelernt. Nicht nur fachlich, sondern auch persönlich konnte ich mich gut weiterentwickeln“, erklärt die 24-Jährige, die heute Medizin studiert und weiterhin als Fachdienstleiterin im Leitungsteam mitarbeitet. Sie habe besonders bei ihrem Einsatz im Haus-Notruf-Dienst erfahren, wie dankbar gerade alleinstehende Menschen für die Hilfe sind.

Interessenten für ein Freiwilliges Soziales Jahr müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen Führerschein besitzen. Bewerbungsunterlagen können per E-Mail an bewerbung.essen@johanniter.de geschickt werden. Weitere Informationen gibt es auf www.johanniter.de/essen oder unter 0201/89646-107.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen