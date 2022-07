Teile im Essener Süden warten weiter auf schnelles Internet

Essen. Beim Breitbandausbau in Essen kommt es abermals zu Verzögerungen. Vor allem in südlichen Teilen der Stadt warten Essener aufs schnelle Internet.

Essener Haushalte ohne schnelles Internet müssen sich weiterhin gedulden. Der im Stadtgebiet flächendeckend geplante Breitbandausbau dauert nochmals länger als angekündigt. Ursprünglich hatte die Stadt das Ziel, bis Ende 2020 alle Haushalte an das schnelle Internet anzuschließen. „Nun haben wir abermals eine Verzögerung. Es ist die dritte“, räumt der städtische Breitbandkoordinator Uwe Breder ein. Er hofft, dass bis Ende des Jahres der Plan jedoch umgesetzt ist.

Der Breitbandausbau läuft seit 2019. Damit sollen über 98 Prozent der Haushalte in der Stadt Übertragungsgeschwindigkeiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde bekommen. Die verbleibenden zwei Prozent werden zumindest mit 30 Megabit/s versorgt. Rund 9500 Haushalte und 500 Unternehmen hatte die Stadt damals identifiziert, die mit teils deutlich geringeren Bandbreiten im Internet unterwegs sind. Wie viele bis heute noch darauf warten, konnte Breder nicht sagen.

Telekom musste Zeitplan mehrfach korrigieren

Für den Breitbandausbau hat die Stadt Fördergelder in Millionenhöhe zugesagt bekommen. Der Bund bewilligte rund 8,81 Millionen Euro, ebenso viel kommt von Land. Den Auftrag für den Anschluss der Haushalte ans schnelle Internet hat die Telekom. Doch das Unternehmen musste nun schon mehrfach den Zeitplan nach hinten schieben.

Auf Nachfrage erklärte ein Telekomsprecher, dass die Gründe vielschichtig seien und sich je nach Gebiet unterscheiden. Beispielsweise dürfe in einem der Ausbaugebiete während der Brut- und Nistzeit des Rotmilans nicht gearbeitet werden. In einem anderen habe die Untere Naturschutzbehörde ein aufwändiges Hygienekonzept zum Schutz des Feuersalamanders verlangt. Dies führe ebenfalls zu Verzögerung bei Planung und Bau. „Weiterhin treffen wir auf geologische Herausforderungen im Tiefbau“, so der Sprecher. Gemeint sind steinige Böden und Grundwasserprobleme. Schließlich gibt es aber auch durch die Coronapandemie krankheitsbedingte Ausfälle beim ausführenden Unternehmen. In Haarzopf hatten im vergangenen Winter aber auch Baumängel zu Verzögerungen geführt, wie die Telekom damals einräumen musste.

Breitbandatlas zeigt Lücken im Süden Essens

Vor allem in den südlichen Stadtteilen hakt es beim Ausbau noch. Das zeigt der aktuelle Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Lücken tun sich dort besonders in Teilen von Heidhausen, Fischlaken, Kupferdreh und Überruhr auf.

Der Norden und die nordöstliche Teile des Stadtgebiets dagegen seien bereits erschlossen, sagte Breder. Im Stadtteil Haarzopf, wo Bürger lautstark Druck gemacht hatten, ging es zuletzt offenbar besser voran als in anderen Gebieten.

Das für die Fördermittel zuständige Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat der dritten Verzögerungsanzeige bereits zugestimmt. Allerdings ist fraglich, ob dies auch bei einer vierten noch so wäre. Der Druck auf die Telekom, den Ausbau abzuschließen, dürfte eher steigen. Zumal der Bund ab dem kommenden Jahr nur noch den Glasfaserausbau fördern möchte. Im Falle des jetzt laufenden Breitbandausbaus werde auf der letzten Meile noch überwiegend mit der Kupfertechnologie gearbeitet, bestätigte Breder. Außer in den Gewerbegebieten: Dort erfolgte bzw. erfolgt ein Glasfaserausbau direkt bis ins jeweilige Gebäude. Damit stehen für das Herunter- und Hochladen von Daten Bandbreiten von mindestens 100 Mbit/s zur Verfügung.

Familien klagten besonders während des Schullockdowns

Bei Essens Breitbandkoordinator Uwe Breder mehrten sich vor allem in der Coronapandemie die Beschwerden betroffener Haushalte. Als die Schulen geschlossen waren und die Kinder im Homeschooling unterrichtet wurden, hatten Familien ohne große Bandbreiten massive Probleme. Aber auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die wegen Corona von zu Hause aus arbeiten mussten.

Unabhängig vom Breitbandausbau arbeitet die Stadtverwaltung bereits daran, deutlich mehr Essener direkt ans Glasfasernetz zubringen. Glasfaser-Anschlüsse zwischen Karnap und Kettwig sind bislang eher die Ausnahme, die Quote liegt bei gerade einmal sechs Prozent.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen