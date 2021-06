Teenager in Essen verprügelt - 16-Jährige schwer verletzt

Nach einem brutalen Raub in Essen-Kray musste eine schwer verletzte 16-Jährige in ein Krankenhaus transportiert werden.

Essen. Nach einem brutalen Raub in Kray hat die Polizei eine 15-Jährige festgenommen. Die mutmaßliche Schlägerin sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Nach einem brutalen Angriff auf eine 16-Jährige in Essen-Kray hat die Polizei eine 15-Jährige festgenommen, auf deren Konto mehrere Körperverletzungs- und Raubdelikte im Stadtteil gehen sollen. Das Opfer des Mädchens hat bei der Attacke am Samstag gegen 9 Uhr an der Ottostraße schwere Verletzungen erlitten. Zwei Tage später konnte die Ermittlungsgruppe Jugend die mutmaßliche Schlägerin identifizieren. Sie sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, hielt sich die Essenerin mit einer Freundin an der St. Barbara-Kirche auf, als eine ihnen unbekannte Jugendliche dazustieß und die beiden Mädchen auf eine sehr aggressive Art nach Zigaretten fragte.

Obwohl sie bekam, was sie wollte, griff sie in die Tasche der 16-Jährigen und warf die Zigaretten in Richtung ihrer männlichen Begleitung. Die bestohlene Jugendliche hob einige der heruntergefallenen Glimmstängel auf und fragte, was das Ganze solle. Daraufhin wurde sie so brutal verprügelt, dass sie später stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Haftbefehl trotz des jugendlichen Alters erlassen

Die 15-Jährige wurde am Donnerstag durch die Polizei festgenommen. Da die 16-Jährige nicht ihr erstes etwa gleichaltriges Opfer im Raum Kray war, beantragte der zuständige Staatsanwalt, der gemeinsam mit der EG Jugend und der Jugendgerichtshilfe im Haus des Jugendrechts arbeitet, einen Untersuchungshaftbefehl, den ein Richter trotz des noch jungen Alters der Beschuldigten auch erließ.

„Hier zeigt sich, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit im Haus des Jugendrechts ist, um Jugendkriminalität zu bekämpfen“, betonte Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato.

Nach dem mindestens ebenso brutalen und bewaffneten Überfall einer Kinder- und Jugendbande auf zwei Jugendliche (15/16) am 18. Juni in Borbeck laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Vorläufige Festnahmen habe es aber noch keine gegeben, so Schwarz-Pettinato. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen