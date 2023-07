Team Walk in Essen: Mit Kind und Hund um den Baldeneysee

Der zweite Essener Team Walk startet am 23. August am Regattahaus am Baldeneysee.

Essen-Bredeney. Die zweite Gruppenwanderung für Kollegen, Freunde oder Familien startet am 23. August. Anmeldungen sind erwünscht. Das erwartet die Teilnehmer.

. Bei der Premiere im letzten Jahr waren 1600 Aktive dabei.

Wer sich gern mit Kollegen oder Freunden gemeinsam bewegen will, aber nicht am Essener Firmenlauf teilnehmen mag, kann es nach den Sommerferien etwas gemächlicher angehen: Die Vorbereitungen für den zweiten Essener Team Walk laufen bereits. Am Mittwoch, 23. August, ist es wieder soweit: Firmenteams und Freundeskreise starten zur Wanderung am Baldeneysee in Essen-Bredeney. Das erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der Team Walk hatte im vergangenen Jahr Premiere und fand gleich großen Zuspruch. „Rund 1600 Leute, teils mit Kindern und Hunden, waren dabei. Es war ein großes Familienevent“, blickt Nora Mittelsteiner vom Veranstalter „Bunert Events“ zurück.

Firmenläufe erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Gemeinsam nach Feierabend aktiv sein, den Teamgeist fördern – das sind die eigentlichen Ziele eines Firmenlaufes. „Wer die Kolleginnen und Kollegen allerdings zur Teilnahme motivieren will, hört oft Ausreden. Oft ist auch die dabei, dass man nicht fit und trainiert genug sei“, so die Veranstalter.

Deshalb sei im vergangenen Jahr der Team Walk ins Leben gerufen worden, bei dem die Teilnehmer nicht laufen, sondern gehen. Aber Achtung: Ganz so gemütlich, wie es klingt, ist es nicht, denn die Strecke weist durchaus einige Steigungen auf. Die seien aber zu bewältigen. „Mit der neuen Veranstaltung und dem neuen Konzept gibt es keine Ausreden mehr“, meinen die Organisatoren.

Im vergangenen Jahr fand der erste Essener Team Walk statt. Start und Ziel waren am Seaside Beach Baldeney, Jetzt ist das Regattahaus der Treffpunkt. Foto: Carsten Mathiaszyk

Los geht es um 17.30 Uhr. Nach Feierabend starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit Arbeitskollegen, Freunden und Familienangehörigen und wandern eine rund acht Kilometer lange Strecke am Baldeneysee entlang und durch die anliegenden Wälder. Dabei sollen die Aktiven eine schöne und ereignisreiche Zeit in der Natur verbringen, so die Organisatoren. Damit es nicht zu voll wird, starten die Aktiven zeitversetzt. Der letzte Start erfolgt gegen 18 Uhr. Um 21 Uhr sollten alle das Ziel passiert haben. Auf der Strecke können sich die Teilnehmer an einer Verpflegungsstation stärken. Dort gibt es auch Toiletten.

„Beim Team Walk sorgen wir für Action und Abwechslung und bescheren euch eine spannende Wandertour, bei der euer gesamtes Team dabei sein kann. Anschließend wird bei der After-Walk-Party im gemütlichen Rahmen gefeiert, getrunken und gegessen“, so Christian Hengmith, Geschäftsführer von „Bunert Events“.

Auch Einzelstarter sind willkommen

Die Strecke ist ausgeschildert. Alle Teilnehmenden – auch Einzelstarter sind willkommen – erhalten einen ausgedruckten Streckenplan oder können sich den Verlauf der Strecke auf Handy oder Smartwatch herunterladen. Wer sich trotzdem verläuft, kann eine Notfallnummer nutzen. Wer das Ziel erreicht, erhält eine Medaille und eine Urkunde.

Der größte Teil der Strecke verläuft über Wald- und Forstwege, ein kleiner Teil über Asphalt. Bei Regen kann der Weg matschig sein, warnen die Veranstalter. Entsprechendes Schuhwerk sei deshalb erforderlich. Die Party am Regattahaus an der Freiherr-vom-Stein-Straße 206 b startet um 19 Uhr, der Veranstaltungsschluss ist für 22 Uhr vorgesehen.

Eine Änderung gibt es in diesem Jahr: Der Start- und Zielbereich befindet sich vor dem Regattahaus neben der Tribüne. Dort gibt es Platz genug auf der Wiese, um sich auszuruhen, etwas zu essen und zu trinken. Ausreichend Toiletten seien vorhanden, aber nur wenige Umkleiden und Duschmöglichkeiten. Wegen der laufenden Konzertsaison verzichte man auf den Start am Seaside Beach Baldeney.

Die Idee wird auch in anderen Städten umgesetzt

„Spazierengehen und Wandern hat sich in den letzten Jahren bei sehr vielen Menschen zum Trend entwickelt, den wir gerne aufgreifen wollten“, sagt Hengmith. „Wir möchten den Personen ein Event bieten, die gerne aktiv sind, aber schon beim Wort Firmenlauf ins Schwitzen geraten.“

Gesponsert wird der Team Walk von „BIG direkt gesund“, der Bundesinnungskrankenkasse Gesundheit. Die ersten Anmeldungen seien bereits eingegangen, zahlreiche große Firmen seien mit Teams vertreten. Kinder unter zwölf Jahren laufen kostenlos mit, für Jugendliche und Erwachsene kostet die Teilnahme 23,80 Euro. Hunde können mitgebracht werden, müssen aber angeleint sein.

Auch in anderen Städten wird in der Gruppen gewandert. Im Mai fiel der erste Startschuss in Duisburg und auch in Dortmund schnüren die Teams am 6. September ihre Wanderschuhe für die Firmenlauf-Alternative für Jedermann. Weitere Teilnehmer und Kooperationspartner sind willkommen. Informationen und Anmeldung bis zum 21. August unter www.teamwalk-tour.de .

