Taxiunternehmen schlagen in Essen die Einführung von Seniorentaxen vor.

Corona Taxibetriebe setzen sich für Seniorentaxi in Essen ein

Essen Vorschlag: Ältere Menschen sollen zum ÖPNV-Tarif Taxi fahren können. Damit sollen sie vor einer Ansteckung in Bus und Bahn geschützt werden.

Taxibetriebe in Essen machen sich für die Einführung eines Seniorentaxis auch in Essen stark. Rolf Prosch, Vorstandsmitglied bei Taxi Süd, sagte: "Wir sind bereit, auf diesem Feld mit der Stadt zusammenzuarbeiten." Prosch hat seinen Vorschlag auch Oberbürgermeister Thomas Kufen unterbreitet.

Mittlerweile haben schon mehrere Städte in Deutschland einen solchen Taxiservice für Senioren ins Leben gerufen. Ziel ist es, den älteren Menschen in Coronazeiten einen günstigen Umstieg auf Taxi zu ermöglichen. Damit sollen sie vor einem möglichen Ansteckungsrisiko in vollen Bussen und Bahnen geschützt werden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Prosch denkt für Essen dabei an ein ähnliches Modell, wie es die Stadt Tübingen bereits seit einigen Monaten anbietet. Dort können Menschen ab 60 Jahren ein Sammel-Taxi, das 30 Minuten vor der Abfahrt gerufen werden muss, zum ÖPNV-Tarif nutzen. Der Begriff Sammeltaxi ist dabei eher verwirrend, weil in den Taxen nur Einzelfahrten zum Infektionsschutz angeboten werden. Die Differenz zwischen ÖPNV-Tarif und dem regulären Taxi-Tarif gleicht die Kommune aus.

Seniorenbeirat begrüßt Vorstoß zum Seniorentaxi

Beim Seniorenbeirat der Stadt rennt Prosch damit offene Türen ein. "Das wäre eine große Sache", sagt dessen Vorsitzender Alfred Steinhoff. Auch er sieht darin eine gute Schutzmaßnahme für Senioren. "Auf der einen Seite werden die Kontakte gerade fast auf Null heruntergefahren, auf der anderen Seite darf sich weiter jeder in den Bus setzen. Eine Konsequenz ist da nicht zu spüren", kritisiert er.

Allerdings weiß auch Steinhoff, dass die Stadt Essen und die defizitäre Ruhrbahn eine solche Leistung finanziell kaum stemmen können. In Essen gibt es rund 160.000 Senioren über 60 Jahre. Steinhoff fordert daher, dass diese Kosten das Land oder der Bund übernehmen müssten.

Noch keine Überlegungen in der Stadtverwaltung

In der Stadtverwaltung gibt es bisher keine Überlegung, ein Seniorentaxi einzuführen, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Auch aus der Politik sei dazu aktuell kein Vorstoß bekannt.

Weitere Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.

Alle Informationen zur Corona-Lage in Essen finden Sie in unserem Newsblog.