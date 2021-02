Tauwetter: Schnee und Eis rutschen vom Dach, Pkws beschädigt

Essen. Tauwetter: Vielerorts rutschen Eis und Schnee-Massen von den Dächern. In Essen-Altendorf wurden am Sonntag parkende Pkw beschädigt.

Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu mehreren Schneelawinen-Einsätzen im Essener Stadtgebiet gerufen worden. Weil es am Sonntag erstmals seit einer Woche wieder über null Grad war, rutschten vielerorts Eis- und Schneemassen von den Hausdächern auf die Bürgersteige.

Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr meldete aber beschädigte, parkende Pkw an der Mellinghofer Straße in Altendorf. Dort wurden die Anwohner per Lautsprecher-Durchsagen auf die Gefahren aufmerksam gemacht. Das Tauwetter sorgte auch dafür, dass wiederholt lange Eiszapfen von den Dachrinnen brachen und somit Fußgänger gefährdeten.